“Le va a doler": Mono Osuna está furioso con Kevyn “Bicolor” en La Granja VIP y cuenta TODO sobre su venganza

Las travesuras de Kevyn Contreras ya empezaron a hacer estragos en La Granja VIP, pues sus compañeros ya se enteraron de que está tratando de afectar el presupuesto grupal. Y uno de los más enojados es Mario "Mono" Osuna, que es el nuevo Capataz y sabe que todo este tipo de cosas van a terminar perjudicándolo en la evaluación con el Tío Pepe.

Sin embargo, dijo no piensa darle el gusto de encararlo y hacerlo quedar como víctima enfrente de todos los demás, pues cree que es lo que el comediante está buscando para poder seguir justificándose. En su lugar, el campeón de Exatlón México advirtió que su estrategia será simplemente ignorar a "Bicolor" y está seguro de que esto será el peor de sus castigos.

"Hay que ignorarlo, porque eso es lo que ese wey quiere, atención. Entonces, mejor ni decirle nada, ni hablarle, nada. Y le va a doler, le va a doler más sentir que nadie le está haciendo caso y que ya nadie le aplauda", afirmó Mono, que desde el primer momento avisó que sería implacable como Capataz.

Mono piensa que el peor castigo para Kevyn es que todos lo ignoren|La Granja VIP

¿Qué hizo Kevyn Contreras en La Granja VIP? La razón por la que los Granjeros están en su contra

El enojo de Mono Osuna contra Kevyn "Bicolor" se desató luego de que lo eligiera como Peón por tercera semana consecutiva. Esto porque inmediatamente después de que asumió su rol como Capataz, tuvo que seleccionar a un suplente de Carlos Trejo, que no pudo completar sus tareas por problemas de salud.

Y como era de esperarse, el comediante se sintió frustrado por este movimiento, sobre todo porque dijo que solamente estaban poniendo pretextos para seguir en su contra. Así que desde el primer momento, "Bicolor" le advirtió a Mono que no se portaría bien, pero nadie se imaginó que cumpliría sus amenazas y solo se esperó a que La Granja VIP estuviera durmiendo para romper las reglas y todos terminaron enterándose porque el cajero sonó durante la madrugada para avisar del descuento al presupuesto.