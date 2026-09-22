5 ideas creativas para reciclar el cartón que tienes en casa

El cartón es un material muy versátil por lo que puedes darles una nueva oportunidad a aquellos que tienes en el hogar. Esta es una manera interesante de poder cuidar el planeta y poner en marcha tu creatividad.

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Lo positivo es que no necesitarás de grandes herramientas ya que deberás tener tijeras, silicona caliente y pintura. Con ello puedes transformar el cartón en elementos muy interesantes.

¿Cómo reciclar el cartón acumulado?

Organizador de escritorio personalizado

Una de las opciones es utilizar una caja de zapatos con varios tubos de papel higiénico o de cocina para obtener un organizador de escritorio. El procedimiento es sencillo ya que deberás cortar los tubos a diferentes alturas y pegarlos de pie dentro de la caja.

Luego vas a poder forrar con retazos de tela, pintarlo o con lo que desees. Así podrás obtener un recipiente para lápices, pinceles y tijeras.

Esta es una idea muy hermosa.|Pinterest

Canastas organizadoras estilo "mimbre"

Otra idea es poder ordenar los estantes del baño, el armario o donde lo necesites. Para ello tienes que tomar una caja de cartón mediana y envolverla por fuera con hilo de yute o cuerda de algodón. En el interior puedes forrarla con una tela de sábana vieja que ya no uses. ¡Parecerá una costosa canasta comprada en una tienda de diseño!

Repisas decorativas para pared

Por otro lado, si tienes un cartón reforzado puedes crear figuras geométricas vistosas en la pared. El procedimiento consiste en corta varias tiras anchas de cartón del mismo tamaño. Luego tendrás que pegar 3 o 4 capas de cartón una sobre la otra para obtener un bloque grueso y rígido.

Lo siguiente es ir formando una especie de panal de abejas o cuadrados con ayuda de algún pegamento y píntalas con pintura acrílica. Así vas a obtener un soporte para tus plantas, velas o figuras.

Este panal de abejas es ideal.|Pinterest

Rascador casero para gatos

Aquí tenemos una opción destinada a los gatos de la casa ya que las cajas grandes calman su instinto de rascar. Vas a tener que cortar el cartón en tiras largas del mismo ancho que sean aproximadamente de unos 8 a 10 cm. Enrolla una tira sobre sí misma apretando fuerte, pega el inicio de la siguiente tira con silicona y sigue enrollando hasta formar un gran círculo plano. Tienes que asegurar el borde final y listo.

Estaciones de juego y castillos infantiles

Por último, tenemos esta idea en la que puedes emplear cajas de electrodomésticos o embalajes grandes. Lo que debes hacer es cortar ventanas y puertas para formar un castillo, cohete o una cocinita. Los pequeños pueden decorar con témperas, crayones u otros elementos.