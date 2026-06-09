Cómo maquillar los pómulos hundidos en piel madura para que luzcan más jóvenes: paso a paso

Los pómulos suelen perder volumen con el paso de los años debido a los cambios naturales de la piel y la disminución de colágeno. Esto puede hacer que el rostro luzca más cansado o menos definido. Sin embargo, con algunas técnicas de maquillaje es posible devolver frescura, dimensión y luminosidad al rostro sin necesidad de recurrir a tratamientos estéticos.

El paso a paso para maquillar los pómulos hundidos en piel madura

Lo mejor de esta técnica es que ayuda a crear un efecto de volumen visual que rejuvenece las facciones. Según expertos en belleza citados por Elle, en la piel madura conviene apostar por productos ligeros, acabados luminosos y técnicas que aporten luz de forma estratégica para evitar endurecer los rasgos. Además, recomiendan utilizar tonos cálidos y bien difuminados para conseguir un resultado natural y favorecedor.

El primer paso consiste en preparar la piel con una crema hidratante y una base ligera de acabado luminoso. Una piel bien hidratada permite que el maquillaje se integre mejor y luzca más natural, además de evitar que los productos se acumulen en las líneas de expresión.

Hidrata con crema humectante antes de maquillar los pómulos.|(ESPECIAL/CANVA)

Después, aplica un corrector ligeramente más claro que tu tono de piel en la parte alta de los pómulos. Este truco aporta luz de forma estratégica y ayuda a elevar visualmente la zona , creando una apariencia más fresca y descansada.

, creando una apariencia más fresca y descansada. Cuando la piel esté lista, utiliza un rubor en crema en tonos durazno, rosa suave o coral. Estos colores aportan frescura inmediata al rostro y ayudan a recuperar la apariencia juvenil . Colócalo sobre la parte alta de las mejillas y difumínalo en dirección ascendente hacia las sienes para crear un efecto lifting natural.

. Colócalo sobre la parte alta de las mejillas y difumínalo en dirección ascendente hacia las sienes para crear un efecto lifting natural. El siguiente paso consiste en aplicar un contorno suave justo debajo del hueso del pómulo. La clave está en difuminar muy bien el producto para evitar líneas marcadas. De acuerdo con especialistas en maquillaje para piel madura citados por Mujer Hoy, las técnicas más favorecedoras son aquellas que aportan definición sin crear contrastes excesivos, ya que mantienen la luminosidad natural del rostro.





Ahora añade un toque de iluminador en crema sobre la zona más alta de los pómulos. Este detalle ayuda a reflejar la luz y genera la ilusión óptica de un mayor volumen . Procura elegir fórmulas satinadas en lugar de productos con partículas de brillo demasiado evidentes.

. Procura elegir fórmulas satinadas en lugar de productos con partículas de brillo demasiado evidentes. Finalmente, revisa que todos los productos estén perfectamente integrados. Un acabado uniforme y bien difuminado hará que el rostro luzca más fresco, descansado y juvenil.

Un consejo compartido por la creadora de contenido Daphne Kawas en TikTok consiste en aplicar el rubor formando una suave "C" que conecte los pómulos con las sienes. Esta técnica ayuda a levantar visualmente las facciones y aporta un efecto rejuvenecedor especialmente favorecedor en pieles maduras.

Además, recomienda trabajar siempre con pequeñas cantidades de producto y construir la intensidad poco a poco. De esta manera, el resultado luce más natural y evita resaltar la textura de la piel.

Qué errores debes evitar si tienes pómulos hundidos

Aunque muchas personas recurren a contornos intensos para definir el rostro, en la piel madura esta técnica puede generar el efecto contrario y acentuar las zonas hundidas.

También conviene evitar los rubores colocados demasiado abajo sobre las mejillas, ya que pueden hacer que las facciones parezcan más caídas. La mejor opción es aplicar el color en dirección ascendente para potenciar el efecto lifting.

Con estos sencillos pasos podrás conseguir unos pómulos visualmente más elevados, luminosos y juveniles. Se trata de técnicas de maquillaje que favorecen especialmente a la piel madura y ayudan a devolver frescura al rostro de forma rápida, natural y favorecedora.