¿Cómo calcular tu número de compatibilidad de pareja usando ambas fechas de nacimiento?

El número de compatibilidad de pareja te dará la respuesta a la pregunta de si esa conexión con tu persona es realmente especial y está escrita por el universo.

La numerología de pareja ofrece una perspectiva fascinante al sugerir que los encuentros románticos no ocurren por azar, sino que siguen frecuencias numéricas precisas que revelan contratos de alma, aprendizajes kármicos y fortalezas compartidas.

Al analizar los dígitos de nacimiento, es posible descifrar la vibración enérgica que rige a la relación y anticipar la compatibilidad emocional y espiritual.

Así puedes calcular tu número de compatibilidad de pareja

Según los expertos, existen dos metodologías principales respaldadas por expertos. El método del sendero nata completo mide la vibración global de la relación y para conocer a fondo qué tan compatible eres con tu pareja debes seguir este procedimiento:

Suma tu fecha completa

Reduce tu día, mes y año de nacimiento a un solo dígito. Por ejemplo, si naciste el 23 de octubre de 1981, deberás sumar todos los números y al final sumar los dígitos del resultado para dar con una sola cifra.

Así puedes calcular el número de compatibilidad con tu pareja|Pexels: Budgeron Bach

Suma la fecha de tu pareja

Haz exactamente la misma operación con los datos de tu pareja, sumando los números de su fecha de nacimiento y reduciendo el resultado hasta dar con un solo dígito.

Une ambos resultados

Suma los dos números obtenidos individuales. Si la suma final de ambos da como resultado directo un 11 o un 22, estos no se reducen, ya que se consideran números maestros.

La forma correcta de calcular el número de compatibilidad con tu persona especial|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

¿Qué significa el número de compatibilidad entre tú y tu pareja?

1: Relaciones independientes, dinámicas y apasionadas.

2: Parejas empáticas, estables y orientadas al romance compartido.

3: Vínculos divertidos, sociables y con gran expresión artística.

4: Uniones enfocadas en la construcción económica y estabilidad.

5: Relaciones libres que desafían la zona de confort.

6: Vibración del amor familiar, el hogar y la protección mutua.

7: Conexiones místicas que invitan a la reflexión profunda.

8: Éxito material, estabilidad y cimientos indestructibles.

9: Vínculos intensos, transformadores y de un aprendizaje profundo.

