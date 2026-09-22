Poner al sol el aguacate y alejarlo del viento: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Si tienes un árbol de aguacate en casa probablemente uno de los consejos que más has escuchado es que debe recibir suficiente sol y estar protegido del viento por lo que aunque suenen como recomendaciones sencillas y no las tomes en cuenta estas palabras sí son importantes para el crecimiento del aguacatero.

Sin embargo hay algo que resulta todavía más importante cuando se trata de mantener sus raíces sanas, evitar el exceso de agua ya que uno de los grandes defectos de este árbol es que es muy sensible a los problemas derivados de un suelo con mal drenaje ya que la humedad constante puede favorecer enfermedades como la pudrición de raíces causada por Phytophthora cinnamomi.

¿Para qué sirve poner el aguacate al sol y protegerlo del viento?

El aguacatero es una planta que necesita buena iluminación y expertos recomiendan colocarlo a plena luz del sol y en un sol y en un sitio resguardado del viento, también es un árbol sensible a las heladas por lo que las condiciones climáticas deben tomarse en cuenta al elegir dónde plantarlo.

Pero si la preocupación son específicamente las raíces, el punto clave está en el suelo. El árbol necesita un terreno profundo y bien drenado, preferentemente fértil y con materia orgánica. Esto permite que el agua no permanezca acumulada alrededor de las raíces durante demasiado tiempo.

¿Cómo cuidar un árbol de aguacate?

Pare tener un árbol de aguacate fuerte y con buenos frutos lo ideal es que reciba bastante luz solar y que esté protegido de vientos fuertes ya que si se encuentra en una zona donde suelen presentarse heladas también es necesario tomar medidas de protección. Cabe destacar que no solo basta regar el árbol de manera frecuente también es importante también poner atención en la forma de su drenaje. La recomendación no es mantener la tierra constantemente mojada, sino ajustar la cantidad de agua a las condiciones del suelo y del clima.

Finalmente, hay que prestar atención a las señales que pueda presentar el árbol. Una planta que comienza a debilitarse, pierde hojas o presenta un crecimiento deficiente puede estar enfrentando algún problema en sus raíces, por lo que conviene revisar primero las condiciones del suelo, el drenaje y el manejo del riego.