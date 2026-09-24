“Dan de comer a los buitres": Niurka expone los PEORES ERRORES de sus aliados en La Granja VIP

Luego de que tuvo que pasar un día aislada como consecuencia de un castigo por desobedecer indicaciones, Niurka está más decidida que nunca a hacer que sus estrategias funcionen en La Granja VIP. Es por esto que tomó la decisión de aconsejar a Carlos Trejo para que pueda convertirse en un rival fuerte y sabe que para lograrlo, tienen que dejar de cometer equivocaciones que pueden meterlos en problemas.

La recomendación de la llamada "mujer escándalo" fue simple: dejar de darle pretextos a los Granjeros para que estén en su contra, pues esto hace que insistan en que es un mal compañero, justo como le pasó durante la Asamblea. Y es que desde su perspectiva, un error fatal es sentir que los demás le deben algo y es mejor encontrar las palabras adecuadas para imponerse sin caer en el egocentrismo.

"Quiero que entiendas esto, para que te sea más fácil y llevadero estar acá. En este juego, que es frío, cualquier pretexto es bueno. A veces, también hay que tener el colmillo para hablarles. Por ejemplo, ayer tú dijiste que tienes mucho tema de conversación y tu error fue no decir que no solamente ellos se deben acercar. Le dan de comer a los buitres", le dijo Niurka a Carlos Trejo, que fue uno de los más votados en las nominaciones.

Niurka aconsejó a Carlos Trejo en La Granja VIP|ESPECIAL

¿Quiénes son los aliados de Niurka en La Granja VIP? Así conformó su inesperado equipo

Desde el primer día, Niurka fue muy clara en su rechazo a convivir con Manelyk y desechó cualquier posibilidad de que pudieran reconciliarse. Fue así que los Granjeros empezaron a dividirse y cada uno tomó su bando, por lo que la "mujer escándalo" armó un pequeño grupo que parece estar decidido a darlo todo para ganar ventajas.

Los integrantes que apoyan a Niurka en La Granja VIP, son: Mónica Escobedo, Rafa Mercadante, Carlos Trejo, Pimpinela Escarlata y Kevyn Contreras. Sorpresivamente, Ivonne Montero también apostó por hacer alianzas con la vedette luego de los fuertes altercados que tuvo con Julio Camejo y que siguen dando de qué hablar.