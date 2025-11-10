Esto significa anticiparse a la decoración de Navidad

Navidad es sin lugar a dudas una de las festividades más esperadas por todos por su significado. Es un evento que invita a celebrar en familia, a dar y recibir regalos y también a tomarse un momento para reflexionar sobre la fecha.

Pero también es una época donde las decoraciones navideñas caracterizan los diferentes hogares. Desde luces en el exterior y un gran árbol de Navidad en el interior de la casa, las decoraciones navideñas son muchas y hay para todos los gustos, aunque algunos comienzan a colocarlas antes de tiempo.

¿Qué significa decorar la casa por Navidad con antelación?

Muchos de los fanáticos de esta celebración suelen decorar sus casas apenas está arrancando el mes de noviembre, llamando mucho la atención por la antelación con la que deciden iniciar los festejos. Según un reciente estudio realizado por el Journal Enviromental of Psychology, existe una razón que explica por qué las personas decoran sus casas para Navidad lo antes posible.

El psicoanalista Steve McKeown fue el encargado de este análisis y detalló que para la investigación se observó el comportamiento de las personas que decoran sus casas y las que no. Y precisó que quienes deciden decorar con antelación sus hogares mayormente son quienes están más felices y se muestran de mejor ánimo.

Además, detalló que el estudio reveló que "la decoración es un ancla a viejas emociones de nuestra infancia”. De manera que quienes deciden poner la decoración navideña con antelación tienen recuerdos más felices de su niñez y realizar esta acción apela a su emotividad.

¿La decoración navideña hace más felices a las personas?

En ese marco, el estudio también refleja que algunas personas decoran con antelación sus hogares por nostalgia y hasta para incrementar su felicidad. Buscan una manera de escape a la rutina diaria y, a través de la celebración de la Navidad, ansían crear nuevos sentimientos familiares, dejando atrás el estrés.

Bajo esta premisa, el hecho de decorar con antelación nuestras casas por Navidad es una forma de prolongar el ambiente festivo durante más tiempo, el disfrute es mayor y el tiempo de compartir con familiares y vecinos se atesora mejor.