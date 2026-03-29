5 ideas para quitar lo amarillo de los dientes

La salud bucal depende de varios factores, por lo que es importante reconocer los factores que se interponen entre las personas y una sonrisa de comercial. Aunque regularmente se indica que solamente es por mala higiene que un tono amarillo aparece en los dientes, en ocasiones es por los tipos de alimentos que se consumen. Ante eso, estas son 5 acciones que podrían beneficiar el color de tu dentadura… según la IA.

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¿Cuáles son 5 acciones para quitar lo amarillo de tus dientes?

La Inteligencia Artificial de Google recopiló esta información para aquellos que están padeciendo con el color de sus dientes. Y es que en ocasiones no existe un interés como tal en el ámbito de salud, sino en el estético. Por eso, se espera que estos tips sean de valía para cualquiera que sea tu propósito de blanquear tu dentadura.

Tratamientos profesionales en clínica

Aunque esta es una opción que requiere una buena inversión monetaria, es la ideal al someter tu sonrisa al trabajo de los profesionales. Según los expertos, una limpieza cada seis meses es lo requerido para quitar sarro y manchas que el cepillo por sí solo no quita. Además, existen tratamientos con geles de alta concentración que mantienen por más tiempo el blanco de tu sonrisa.

Cuidado en los alimentos consumidos

Como se expuso desde el principio, alimentos como el café vino tinto, algunos tés, salsas colorantes y refrescos oscuros manchan tus dientes. Ante eso, en ocasiones basta con dejar de consumirlos para cuidarte. Allí algunos recomiendan comer regularmente manzanas o zanahorias, que ayudan a barrer restos de comida de manera natural.

Perfeccionamiento de la higiene bucal

Aquí también es volver a los básico, por lo que se recomienda cepillarte los dientes al menos 3 veces al día, esto después de cada comida. Así se evitará que las manchas se asienten sobre la superficie de tu dentadura. También es clave el uso del hilo dental, el cual quita la comida entre todos los espacios, pensando que es así como llegan las manchas. Y se recomienda el cambio de cepillo… al menos cada 3 meses.

Blanqueadores comerciales

En las tiendas comerciales existen productos para el asunto específico de generar blancura en la sonrisa y recientemente se ha hablado más de las plumas blanqueadoras. Esto tiene el fin de forjar un plan o proceso completo, que se complementa con los consejos previamente indicados, tal como la limpieza constante y una alimentación idónea.

Remedios caseros

Tal como siempre se indica, debe existir precaución con este tipo de consejos. Pero regularmente se habla de combinar agua con bicarbonato de sodio para crear una pasta que quita manchas superficiales de tus dientes. O también se puede usar agua oxigenada y agua en cantidades iguales, para hacer un enjuague bucal. Solamente debes cuidar no hacer estos remedios tantas veces, pues son métodos abrasivos.