Cómo eliminar las chinches de mi colchón: expertos tienen la solución
Las chinches en el colchón pueden ser un verdadero dolor de cabeza. Aquí te contamos cómo puedes erradicarlas con métodos sencillos y avalados por los expertos.
Las plagas de chinches son un verdadero dolor de cabeza, especialmente cuando se hacen presentes en tu hogar. Si en los últimos días has amanecido con picaduras pequeñas y crees tenerlas en tu colchón, aquí te compartimos algunos métodos avalados por los expertos para erradicar el problema de raíz.
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¿Cómo identificar si tu cama tiene chinches?
Las chinches suelen esconderse muy bien entre las costuras y las partes más oscuras del colchón. Para identificar si tienes una plaga en tu cama, los expertos de BedLab recomiendan apagar todo, como si ya te fueras a dormir. Acuéstate y deja que pasen cerca de unos 10 o 15 minutos. Las chinches se sentirán atraídas por el calor corporal y saldrán de su escondite. Una vez transcurrido este tiempo, enciende la luz, retira las sábanas y comienza a buscarlas. Estos animales se distinguen por ser pequeños, de un tono marrón y con forma de una semilla de manzana.
¿Cómo eliminar las chinches de tu colchón, según los expertos?
Si ya identificaste a las chinches, el siguiente paso es actuar para erradicarlas. A continuación, te compartimos algunos consejos de los expertos de BedLab para acabar con las chinches de tu colchón.
- Lavar la ropa de cama a más de 60° C: Estos animales no sobreviven a las altas temperaturas, por lo que lavar toda tu ropa de cama a más de 60° C es indispensable para acabar con ellas.
- Aspirar el colchón y la funda: Una vez que hayas lavado sábanas, colchas, cobijas y almohadas, aspira bien tu colchón. Si tiene funda, también pásale la aspiradora. Intenta pasarla por todas las costuras para que te asegures de que no quede ningún animalito escondido entre ellas.
- Limpia el colchón con bicarbonato de sodio y vinagre: Finalmente, limpia el colchón con una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre. Rocía bien toda la cama y déjalo secar por completo. No te acuestes ni pongas la ropa de cama si el colchón aún sigue húmedo, ya que esto podría generar ácaros o moho. Como tip extra, puedes añadir aceite de menta, naranja o árbol de té a la mezcla; ya que estos aromas funcionan como repelentes naturales de las chinches.
Si el problema persiste después de limpiar bien tu colchón y la habitación, te recomendamos comunicarte directamente con un experto en plagas.