Cómo eliminar las chinches de mi cama: 4 ideas que sí funcionan según los expertos

El eliminar las chinches de la cama puede requerir varios métodos y más de un solo intento, pues esta plaga suele ser complicada de eliminar. Por lo que expertos recomiendan combinar estrategias, como lavar y secar la ropa de cama a alta temperatura mientras se aspira cuidadosamente, entre algunas otras ideas. Estas son 4 ideas para eliminar las chinches de tu cama.

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La EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos) recomienda combinar diversas estrategias para eliminar las chinches comunes de cama. No obstante, es importante tomar en cuenta que el control de la plaga puede tomar semanas o meses, dependiendo de la infestación.

Lava y seca la ropa de cama a alta temperatura

La EPA señala que colocar ropa de cama y otros artículos aptos para secadora en temperatura alta durante 30 minutos puede matar chinches y huevos. El lavado por sí solo puede no ser suficiente.

Apirar la habitación

Una vez que se ha lavado la ropa de cama, debes aspirar el colchón, estructura de la cama, pisos, muebles, tapizados, grietas y todos los rincones. Recuerda deshacerte de los residuos de manera apropiada para evitar el retorno de la plaga.

Lava y seca la ropa de cama a alta temperatura |Imagen generada con IA

Utiliza una funda especial para el colchón

Toma en cuenta que existen fundas diseñadas específicamente para combatir las chinches, reduciendo sus escondites. No obstante, debes considerar que estas deben cumplir con las especificaciones propuestas por la EPA.

Recurre al vapor para grietas y tapizados

Una idea que puede ayudarte a deshacerte de la plaga es optar por limpiadoras de vapor que penetren dentro de las grietas, costuras. y superficies donde se esconden las chinches.

Utiliza una funda especial para el colchón |Imagen generada con IA

No obstante, ante la persistencia de la plaga, lo mejor es recurrir a un servicio profesional que permita erradicar la plaga y prevenir su reingreso dentro de todas las habitaciones del hogar.