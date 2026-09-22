4 Ideas para reemplazar las cortinas de tu cuarto con una opción estética y hecha a mano con puntos sencillos de crochet

Si lo que estás buscando es una manera fácil, práctica y con toda tu esencia para renovar tu cuarto sin grandes cambios, estas 4 ideas de crochet son perfectas para comenzar a darle una segunda vida a tu habitación. Ya sea que busques algo que dé armonía a la habitación, frene la entrada de luz o con textura y diseños únicos, estas cuatro ideas son ideales para echar a volar tu imaginación.

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4 ideas para crear cortinas de crochet para tu cuarto

Las manualidades de crochet pueden ser perfectas para crear un par de cortinas que sean más que un elemento decorativo y funcional, pues su diseño puede contar con tramas abiertas que permitan el paso equilibrado de luz natural mientras se brinda privacidad o ayudan a regular el ingreso de aire.

Estilo café o media cortina

Este estilo, aunque ideal para cocinas o comedores, también lo puede ser para aquella ventana pequeña de tu habitación. Pues permite incrementar la privacidad en la parte inferior sin tapar la luz del día. Para esta ida debes cubrir solo la mitad o un tercio de la ventana, puesta por diseño en ondas, o puedes aportar pequeñas flores.

Estilo café o media cortina|Imagen generada con IA

Patrones con Punto Filet

La técnica de crochet filet utiliza una cuadrícula de bloques rellenos y vacíos que permiten crear dibujos complejos con el tejido. Este tipo de cortinas tejidas son perfectas para ventanas grandes, además de que pueden ser personalizadas con detalles, en flores, animales o lo que más te guste.

Cortina de crochet con patrones de punto filet|Imagen generada con IA

Cortinas de crochet con estilo bohemio con flecos y texturas

Si lo que buscas es generar un ambiente más relajado, puedes tener una cortina con hilos gruesos de algodón crudo, el cual permite limpiar el estilo del macramé. Este tipo de patrón permite separar ambientes o puertas de terrazas.

Cortinas de crochet con estilo bohemio con flecos y texturas|Imagen generada con IA

Cuadrados de la Abuela

Esta es una excelente idea si lo que buscas es añadir color y energía a una habitación. Para esta idea puedes tejer múltiples bloques individuales cuadrados para después unirlos entre sí. Opta por combinar cuadros en tonos pastel o con hilos en estilo vintage.

Cuadrados de la abuela|Imagen generada con IA

A pesar de lo que se pueda creer, las cortinas de crochet pueden ser más efectivas para tapar la luz del sol y el viento dentro de las habitaciones; solamente se debe tomar en cuenta el tono del hilo a utilizar y lo cerrado de los puntos.