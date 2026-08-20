¿Quién es el ELIMINADO del 19 de agosto del 2026 de Survivor: La Reliquia en Llamas?

¡Survivor: La Reliquia en Llamas se encuentra en su recta final! A escasos días del desenlace de la competencia, la tensión entre los Sobrevivientes crece y hoy, miércoles 19 de agosto, uno de ellos le tendrá que decir adiós a las playas de República Dominicana, quedándose tan sólo a horas de la Gran Final. Conoce quién fue el eliminado de esta noche.

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¿Quién es el eliminado de Survivor: La Reliquia en Llamas hoy, 19 de agosto?

La noche de este miércoles, 19 de agosto, Julio Camejo se llevó el Tótem de Inmunidad Individual, quedando fuera de riesgo, además de recibir un festín de buffet de pizzas, hotdogs, palomitas y dulces; mientras que, en el tradicional Concejo Tribal, Javi y Avril fueron los más votados para un Duelo de Extinción.

A través de este, ambos Sobrevivientes pusieron a prueba sus habilidades y midieron su resistencia. Por desgracia - y tal como su nombre lo indica - sólo uno salió vencedor: Avril Andrade. Con ello, Javi Márquez se despide de las playas de República Dominicana y se convierte en el Décimo Eliminado de Survivor: La Reliquia en Llamas.

Javier Márquez se convierte en el décimo eliminado de “Survivor: La Reliquia en Llamas” | Crédito: TV Azteca

Lista completa de Eliminados de Survivor: La Reliquia en Llamas

De los 16 Sobrevivientes que ingresaron al reality, sólo seis continúan dentro de la competencia. A continuación, la lista completa de ELIMINADOS al día de hoy, miércoles 19 de agosto:



Bobby Larios

Erick Castro

Rey Grupero

Vivian Baeza

Sebastián Yate

Azalia Ojeda

Abel Robles

Aurélie Garzonio

Sheila Velázquez

Javier Márquez

¿Cuándo es la GRAN FINAL de Survivor: La Reliquia en Llamas?

La Gran Final de Survivor: La Reliquia en Llamas se llevará a cabo este domingo, 23 de agosto, en punto de las 6:00 p.m.

¿Cómo y dónde ver la GRAN FINAL?

El desenlace de Survivor: La Reliquia en Llamas podrá seguirse la noche de este domingo a través de la señal de Azteca UNO, ya sea que nos sintonices en televisión abierta o visites nuestro sitio web oficial. También podrás ver la GRAN FINAL en la app de TV Azteca En Vivo y vía streaming, en Disney+.