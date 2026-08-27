Así puedes hacer una bolsa de mandado reutilizando tus pantalones

Tal vez digas que es un reto del cual no participarás, aunque la realidad es que cuentas con el tiempo y la capacidad de hacerlo. Hoy hay tutoriales en redes sociales como TikTok, YouTube y hasta Facebook para que tú recicles los materiales que no gustas. En este caso, tu mezclilla puede convertirse en una bolsa de mandado. Transforma tus pantalones en un utensilio de comprar de manera realmente sencilla.

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¿Qué materiales se necesitan para hacer una bolsa de mandado con pantalones?

Solamente vale la pena aclarar, que este procedimiento debe realizarse con pantalones de mezclilla, dado que sus materiales permiten trabajar sin complicaciones de tela delicada. Entonces, necesitas los siguientes materiales.

Un pantalón de mezclilla

Plancha… si así lo deseas

Cinta métrica o regla

Hilo resistente

Tela para el fondo interior

Máquina de coser

Alfileres

Tijeras para tela

¿Cómo hacer una bolsa de mandado con pantalones de mezclilla?

El primer paso está en cortar las piernas de tus pantalones

Revisa la zona de la entrepierna de tu pantalón, corta las uniones que tenga y así permite mejor maleabilidad. Posteriormente pon la parte interna viendo hacia afuera y coloca los alfileres donde coserás la parte inferior de la bolsa de mandado.