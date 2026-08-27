Así puedes hacer una bolsa de mandado reutilizando tus pantalones
Si las piezas que tienes ya no te gustan o no te convencen, puedes reutilizarlas de una manera brillante. Haz una bolsa de mandado con pantalones de mezclilla.
Tal vez digas que es un reto del cual no participarás, aunque la realidad es que cuentas con el tiempo y la capacidad de hacerlo. Hoy hay tutoriales en redes sociales como TikTok, YouTube y hasta Facebook para que tú recicles los materiales que no gustas. En este caso, tu mezclilla puede convertirse en una bolsa de mandado. Transforma tus pantalones en un utensilio de comprar de manera realmente sencilla.
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¿Qué materiales se necesitan para hacer una bolsa de mandado con pantalones?
Solamente vale la pena aclarar, que este procedimiento debe realizarse con pantalones de mezclilla, dado que sus materiales permiten trabajar sin complicaciones de tela delicada. Entonces, necesitas los siguientes materiales.
- Un pantalón de mezclilla
- Plancha… si así lo deseas
- Cinta métrica o regla
- Hilo resistente
- Tela para el fondo interior
- Máquina de coser
- Alfileres
- Tijeras para tela
@bydaav_ Sería posible hacer una bolsa… con puros retazos de mezclilla? #bag #denim #streetwear #upcycling #upcycledfashion ♬ original sound - DAAV
¿Cómo hacer una bolsa de mandado con pantalones de mezclilla?
- El primer paso está en cortar las piernas de tus pantalones hasta el tamaño en el que buscas dejar tu bolsa de mandado. Puede ser pequeña o mucho más profunda. Y no tires los sobrantes de tus cortes… pues te pueden servir más adelante.
- Revisa la zona de la entrepierna de tu pantalón, corta las uniones que tenga y así permite mejor maleabilidad. Posteriormente pon la parte interna viendo hacia afuera y coloca los alfileres donde coserás la parte inferior de la bolsa de mandado.
- Coserás la parte inferior con la máquina, recomendando una doble pasada de manera paralela para reforzar la base. Revisarás que no haya espacios abiertos y volterarás la piezas de nuevo.
- Ahora toca elaborar las asas, mismas que logras cortando pedazos de tela del mismo largo y el mismo ancho. Coloca una asa por cada lado, logrando costuras dobles y un refuerzo donde se levanta el peso de cada lado.
- Y al finalizar todos estos pasos, solamente falta que coloques un forro interior, si así lo deseas. Esto le dará otra visualización a la parte interna, pero la magia de la máquina de coser es la que ayudará perfectamente cada espacio, impidiendo que sufras con la elaboración y duración de tu nueva bolsa de mandado.