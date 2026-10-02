Ideas DIY: 5 diseños fáciles de piñatas de Sussie de Las Guerreras K-Pop para hacer en casa

Si se acerca algún evento infantil las ideas DIY seguro serán una gran opción a la hora de crear elementos de decoración. “Hazlo tú mismo” es el espíritu que difunde este movimiento a través de sus proyectos de manualidades que pueden ser hechos por personas de distintas edades.

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Con diversos niveles de complejidad, las ideas DIY dominan la escena en el presente entre las prácticas elegidas para darle forma a objetos decorativos o para personalizar aquellos existentes. Y en caso de un evento infantil, estas tienen muchas iniciativas para aprender a diseñar piñatas de tus personajes favoritos.

Ideas DIY de Las Guerreras K-Pop

Las temáticas pueden ser tan variadas que a la hora de armar piñatas los ejemplos aparecen ser infinitos. Es por ello que, en esta oportunidad, las ideas DIY que se detallarán están inspiradas en la popular película “Las Guerreras K-Pop”.

En este caso, quien se lleva el protagonismo es Sussie, uno de los personajes secundarios de la película y que es una especie de urraca sobrenatural que luce un sombrero coreano. Es por eso que tenerla como de invitada en la fiesta no es mala idea.

¿Cómo hacer una piñata de Sussie?

Cuando se trata de piñatas con temáticas en tendencia como Las Guerreras K-Pop, crearlas es algo totalmente entretenido. Es por eso que si te gustaría personalizarla de Sussie, las siguientes 5 ideas DIY te enseñarán cómo hacerlo sin que seas un experto en manualidades:

Piñata de Tambor (Circular 2D)

Materiales: Cartón de cajas recicladas, papel crepé de los colores característicos de Sussie, cinta adhesiva y silicona.

Paso a paso



Corta dos círculos de cartón del mismo tamaño para las caras frontal y trasera, y una tira larga de cartón para el borde lateral. Une las piezas con cinta adhesiva para formar la estructura tipo tambor, dejando una pequeña pestaña arriba para meter los dulces. Cubre la superficie con flecos de papel crepé. En la parte frontal, pega una ilustración impresa de Sussie o dibuja su rostro y detalles sobre cartulina para darle volumen.

Piñata en Silueta (Contorno del Personaje)

Materiales: Cartón, papel crepé, cartulinas de colores para detalles faciales y ropa.

Paso a paso



Dibuja la silueta general de Sussie en una plancha de cartón y recórtala dos veces. Une ambas caras con una tira de cartón de unos 10 a 12 cm de ancho para darle profundidad. Decora la parte posterior y los bordes con papel crepé picado. Para el frente, viste la silueta aplicando tiras de papel crepé según los colores de su vestuario de Guerrera K-Pop, añadiendo los rasgos de la cara recortados en cartulina.

Piñata de Número Temático

Materiales: Cartón, papel crepé en tonos principales del personaje, imágenes o elementos decorativos de Sussie.

Paso a paso



Construye la estructura en 3D del número que se festeja usando cartón. Forra todo el número con tiras de papel crepé haciendo flecos pequeños. Agrega en el centro o en un lateral una figura impresa de Sussie en pose de acción. Decora el resto del número con accesorios alusivos al K-Pop, como micrófonos de cartulina, estrellas o notas musicales brillantes.

Piñata Express con Caja Reciclada

Materiales: Una caja de cartón mediano (de zapatos o envíos), papel crepé, impresiones de Sussie.

Paso a paso



Refuerza la base de la caja y asegúrate de dejar una solapa en la parte superior para rellenar. Cubre completamente la caja pegando tiras de papel crepé rizado para ocultar el cartón. Pega una lámina grande con el diseño de Sussie en el centro de la cara frontal. Añade cintas de papel colgando en la parte inferior para darle movimiento y un toque festivo.

Piñata de Cintas para Tirar (Sin Palo)

Materiales: Estructura de tambor o silueta de Sussie, cintas de tela o papel de varios colores.

Paso a paso

