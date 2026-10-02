5 cuidados esenciales para que tu sansevieria estalle en flores

Una de las plantas de interior más utilizadas es la sansevieria o también conocida como lengua de suegra. Es una especie fuerte, pero que necesita de cuidados puntuales para que pueda crecer de la mejor manera.

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Cabe destacar que la floración depende de la edad y las condiciones de la planta, hay ciertos aspectos que ayudan a mantenerla fuerte y saludable. Así es que deberás tener en cuenta los cinco cuidados esenciales para llevar a cabo.

¿Cómo cuidar a la sansevieria?

Ubicarla donde reciba buena iluminación

El factor principal para su cuidado es la iluminación. Esta especie se adapta a lugares con poca luz, pero si lo que quieres es estimular un crecimiento vigoroso conviene colocarla cerca de una ventana donde reciba abundante luz indirecta.

Ten en cuenta que puede tolerar períodos de sol suave, sobre todo en las primeras horas de la mañana. Si la expones al sol en horarios centrales pues se le quemaran las hojas.

No excederse con el riego

No es una planta que necesite de riegos permanentes. La lengua de suegra almacena agua en sus hojas y rizomas por lo que puede estar en períodos de sequía y es especialmente sensible al exceso de humedad.

En los meses de primavera debes regar cuando el sustrato esté completamente seco. Además, la frecuencia depende de la temperatura, la humedad ambiental, el tamaño de la maceta y las condiciones del lugar.

lengua de suegra planta| Crédito: Pexels

Utilizar un sustrato con buen drenaje

Por otro lado, debes tener en cuenta que el agua acumulada alrededor de las raíces puede favorecer la aparición de problemas y perjudicar el desarrollo de la lengua de suegra. Para evitarlo debes utilizar un sustrato suelto y con buen drenaje. La maceta debe tener agujeros en la base para que salga el exceso de agua.

Aportar nutrientes sin excesos

Aplica un fertilizante equilibrado para complementar la alimentación de la lengua de suegra. La aplicación debe realizarse siguiendo las indicaciones del producto y sin aumentar las dosis con la intención de conseguir flores rápidamente. Un exceso de fertilizante puede dañar las raíces y terminar afectando la salud de la planta.

Evitar cambios constantes de ubicación

Por último, esta es una planta que se beneficia de un ambiente estable. Cuando encuentres una ubicación con buena iluminación y condiciones adecuadas, puedes mantenerla allí y no la muevas.

La sansevieria se beneficia de un ambiente estable. Una vez encontrada una ubicación con buena iluminación y condiciones adecuadas, es preferible mantenerla allí y evitar moverla continuamente.