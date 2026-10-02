Qué hacer con las bolsas de regalo que ya no usas: 3 ideas DIY

Las bolsas de regalo se van acumulando luego de los eventos por lo que ocupan espacio y no sabemos qué hacer con ellas. Ante esta situación es que te vamos a contar 3 ideas DIY para reciclarlas.

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Con un poco de creatividad y paciencia podrás lograr increíbles ideas para darle un nuevo uso a estas bolsas de regalo. Ahora manos a la obra y realiza estos interesantes proyectos.

¿Cómo reciclar las bolsas de regalo?

Cuadros artísticos o láminas decorativas

Si tienes una gran variedad de bolsas de regalo con hermosos diseños, patrones modernos o ilustraciones llamativas, puedes llevar a cabo un proyecto interesante. Lo que debes hacer es cortar la parte frontal o trasera de la bolsa donde se encuentre el diseño más vistoso. Compra un marco económico (o reutiliza uno que ya tengas) y enmarca el papel.

Así vas a poder obtener unas láminas decorativas personalizadas para colocar en tu sala, habitación o en el pasillo.

Sobres de envío o tarjetas de felicitación personalizados

El material con el que está diseñada la bolsa de regalo, es un papel grueso y resistente. Ante esto es que puedes aplicarlo en papelería casera. El procedimiento es desarmar la bolsa con cuidado por las uniones. Si quieres hacer un sobre, usa uno viejo como plantilla, dibuja la silueta sobre el reverso de la bolsa, recorta y pega las solapas con pegamento en barra. Si prefieres tarjetas, corta rectángulos del tamaño que desees, dóblalos por la mitad y pega un papel blanco en el interior si el fondo es muy oscuro para escribir.

Esta es una manera de hacer sobres coloridos y únicos para enviar cartas o tarjetas de cumpleaños.

Esta es una idea de reciclaje.|Canva

Organizadores de cajones o bandejas de escritorio

Si tienes bolsas rígidas o de cartón puedes hacer separadores para mantener el orden. Deberás cortar la parte superior de la bolsa a la altura que lo desees ya que dependerá del uso que le vayas a dar. Puedes reforzar los bordes cortados con cinta decorativa (washi tape) para que no se desgasten.

Así vas a obtener cajas abiertas ideales para colocar calcetines en el armario, guardar cosméticos o lo que desees.