Link para VOTAR RÁPIDO en La Granja VIP Segunda Temporada para el fin de semana del viernes 2 al domingo 4 de octubre de 2026

¡Llegó el momento de apoyar a tu favorito! Este viernes 2 de octubre comenzaron las votaciones para la cuarta semana de La Granja VIP Segunda Temporada y el público ya puede participar para ayudar a uno de los Granjeros que se encuentran en la tabla de nominación. Manelyk, Kunno, Natalia Alcocer, Azalia Ojeda, Fer Lozada y Kenny son quienes permanecen en riesgo después del Juego de Salvación, mientras que Julio Camejo y La Bebeshita consiguieron salvarse.

Si quieres votar rápidamente, puedes hacerlo directamente desde la página oficial de votaciones de TV Azteca. Ahí podrás elegir a tu favorito y repartir tus votos entre los participantes disponibles. La plataforma señala que tienes 10 votos para distribuir entre tus favoritos antes de enviarlos.

¿Cuál es el link para votar en La Granja VIP?

La forma más directa es entrar a la página oficial de votaciones de La Granja VIP. Una vez dentro, solamente tendrás que seleccionar al participante que quieres apoyar, asignarle tus votos y presionar el botón para enviarlos.

También existe la opción de votar desde la aplicación TV Azteca En Vivo. Para hacerlo, debes ingresar a la app, localizar el banner de las votaciones de La Granja VIP, elegir a tu favorito y enviar tu participación. Las votaciones estarán cobrando especial importancia durante este fin de semana, pues los Granjeros deberán enfrentar una nueva jornada antes de la Gala de Eliminación del domingo. Además, este viernes se realizará La Traición, dinámica en la que La Bebeshita y Julio Camejo tendrán la posibilidad de modificar la tabla de nominación.

Por eso, si quieres apoyar a Manelyk, Kunno, Natalia, Azalia, Fernando o Kenny, este es el momento de entrar a la plataforma y emitir tus votos. Recuerda que el panorama puede cambiar con los movimientos de La Traición, así que conviene estar pendiente de la transmisión y de cualquier actualización oficial.

Link oficial para votar: Vota por tu Granjero favorito en La Granja VIP