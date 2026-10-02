4 opciones de corte clavicut con capas invisibles que aportan fluidez y elegancia sin esfuerzo
Corte Clavicut. Conoce 4 variaciones de este corte de cabello con capas invisibles para peinarte fácilmente.
Renovar el estilo de nuestro peinado es un paso muy importante a la hora de cambiar nuestro look. El cabello es una parte muy importante de la imagen de cualquier persona ya que puede transmitir mucho, incluyendo rasgos de la personalidad.
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Los estilos son muchos y las tendencias van marcando un poco las transformaciones más vistas por las calles de la ciudad. Sin embargo, muchos cortes de cabello siguen en tendencia aunque pasen los años, pero pueden sufrir variaciones.
¿Qué es el corte clavicut?
En esta oportunidad, ponemos de relieve al corte clavicut un estilo cuya longitud exacta llega a la altura de las clavículas, situándose justo en el punto medio entre la melena larga y el estilo bob. Este estilo se caracteriza por tener una ligera inclinación hacia adelante, por lo que es un poco más largo en la parte frontal que en la nuca.
@nealerodger 📦💭 The “Clavi-Cut”… I didn’t name it! We did a big chop on @ondineeyre & removed as much weight as possible using the thinning scissors to slice out layers underneath but still maintaining the strong perimeter to stop it flipping out & looking old fashioned. #clavicut #hair #hairideas #londonhairstylist #hairfashion #londonlifestyle #london #hairstylist #londonhairsalon #hairtransformation #hairgoals #londonhair #londonhairdresser #londonlife #chelsea #kensington #londonmodels #londonmodelcatwalk @STIL ♬ The Moment - Tame Impala
El clavicut es un corte de cabello muy versátil que favorece a todo tipo de rostros y texturas de pelo. Además, los expertos en el rubro remarcan que es ideal para quienes buscan renovar su estilo con un look fresco y elegante sin comprometer demasiado el largo.
Variantes del corte clavicut
Es por todo lo señalado que hay que destacar que el corte clavicut se ha consolidado como el punto dulce de la peluquería moderna. Este ofrece la sensación de una melena larga con la manejabilidad y frescura de un corte corto, siendo uno de los motivos por los cuales es uno de los más elegidos.
A continuación te contamos cuáles son las 4 opciones de corte clavicut con capas invisibles que aportan fluidez y elegancia sin esfuerzo:
- Clavicut clásico con capas invisibles internas: Esta versión mantiene una base recta y pulida al frente, mientras que las capas invisibles se distribuyen de medios a puntas en la zona posterior e interna. El resultado es un look uniforme a primera vista, pero que al caminar o mover la cabeza revela un movimiento fluido y una textura ligera, evitando el efecto de "corte pesado" o bloque.
- Clavicut desfilado al rostro con capas suaves: Aquí, las capas invisibles se concentran estratégicamente en los mechones delanteros para enmarcar las facciones, suavizando los pómulos y la línea de la mandíbula. Al fundirse de forma imperceptible con el resto del largo hacia las clavículas, aporta una ligereza visual instantánea y un estilo sutilmente romántico.
- Clavicut texturizado para cabellos finos: Diseñado específicamente para melenas que buscan mayor densidad, este corte crea pequeños soporte de volumen ocultos en la zona de la coronilla y capas invisibles intercaladas. Da la ilusión óptica de una melena mucho más abundante y con cuerpo natural, manteniendo las puntas compactas y sin quitar peso a la estructura principal.
- Clavicut "Ondas Sin Esfuerzo" (Effortless Wave): Ideal para quienes tienen textura ondulada o disfrutan peinándose con herramientas térmicas de forma desenfadada. Las capas invisibles se cortan siguiendo el patrón natural de la onda, lo que permite que el cabello tome forma casi por sí solo al secarse al aire, logrando esa caída sofisticada, suelta y sin rigidez.