Renovar el estilo de nuestro peinado es un paso muy importante a la hora de cambiar nuestro look. El cabello es una parte muy importante de la imagen de cualquier persona ya que puede transmitir mucho, incluyendo rasgos de la personalidad.

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Los estilos son muchos y las tendencias van marcando un poco las transformaciones más vistas por las calles de la ciudad. Sin embargo, muchos cortes de cabello siguen en tendencia aunque pasen los años, pero pueden sufrir variaciones.

¿Qué es el corte clavicut?

En esta oportunidad, ponemos de relieve al corte clavicut un estilo cuya longitud exacta llega a la altura de las clavículas, situándose justo en el punto medio entre la melena larga y el estilo bob. Este estilo se caracteriza por tener una ligera inclinación hacia adelante, por lo que es un poco más largo en la parte frontal que en la nuca.

El clavicut es un corte de cabello muy versátil que favorece a todo tipo de rostros y texturas de pelo. Además, los expertos en el rubro remarcan que es ideal para quienes buscan renovar su estilo con un look fresco y elegante sin comprometer demasiado el largo.

Variantes del corte clavicut

Es por todo lo señalado que hay que destacar que el corte clavicut se ha consolidado como el punto dulce de la peluquería moderna. Este ofrece la sensación de una melena larga con la manejabilidad y frescura de un corte corto, siendo uno de los motivos por los cuales es uno de los más elegidos.

A continuación te contamos cuáles son las 4 opciones de corte clavicut con capas invisibles que aportan fluidez y elegancia sin esfuerzo:

