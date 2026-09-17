Cómo hacer un clóset pequeño en la pared

El clóset es un gran aliado a la hora de mantener nuestras pertenencias en orden por lo que te vamos a contar cómo construir un clóset pequeño en la pared sin gastar de más y con una gran resistencia.

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Para poder lograrlo tienes que fijar listones de soporte a la pared con el objetivo de sostener las repisas y el tubo colgador, así se elimina la necesidad de armar un mueble que tenga fondo o todos los costados completos.

¿Cómo diseñar un clóset pequeño?

Para diseñar un clóset pequeño debes tener en cuenta que necesitarás los siguientes materiales:



Madera: Tablas de melamina o pino cortadas a la medida para las repisas.

Soportes: Listones de madera fina para los apoyos laterales, o escuadras/soportes en L.

Barra: Un tubo ovalado para ropa con sus respectivos soportes de pared.

Fijaciones: Taquetes (chazos), tornillos para madera y clavos de concreto.

Herramientas esenciales: Taladro, nivel de burbuja (o nivel láser), cinta métrica y destornillador.

Procedimiento

Planificación y Medición del Espacio

Lo primero es dibujar un boceto para tener una idea de tu diseño. Al realizar un clóset pequeño ten en cuenta que la distribución debe consistir en dividir el espacio de manera vertical en dos secciones principales. Estas son:



Lado A (Colgar): Debes tener un espacio abierto donde se ubiquen uno o dos tubos para ganchos.

Lado B (Repisas): También debes tener de cuatro a cinco niveles de tablas horizontales para almacenar la ropa doblada.

Instalación de la División Central

En el caso que tengas diseñado un clóset que abarque de pared a pared, lo que tienes que hacer es fijar una tabla vertical en el medio para utilizar como eje. Para ello debes:

Usar listones guía que estén atornillados al suelo y al techo para poder anclar esta pared divisoria firmemente. Con un nivel de burbuja vas a verificar que la tabla esté totalmente vertical antes de atornillar.

Esta es una gran idea.|Pinterest

Fijación de los Soportes para Repisas

Con ayuda de un lápiz vas a marcar las alturas deseadas para colocar los estantes en las paredes y usar el nivel para poder trazar líneas rectas. Luego corta tramos de listones de madera y fíjalos horizontalmente a la pared con el taladro, utilizando taquetes y tornillos. Estos listones funcionarán como las pestañas de apoyo para las repisas.

Montaje de Repisas y el Tubo Colgador

Apoya las tablas de melamina o pino sobre los listones que ya instalaste y procura asegurarlas con tornillos cortos desde abajo hacia la repisa. Donde vas a colgar las prendas deberás atornillar los soportes del tubo a las paredes laterales o a la división central. Procura que quede suficiente espacio para que los ganchos no toquen el fondo. Coloca el tubo ovalado en su lugar.

Acabados y Puertas (Opcional)

Por último, si buscas dejarlo como un clóset abierto al estilo vestidor lo que debes hacer es pintar los listones y tapar las imperfecciones con masilla o calafateo. Si quieres ocultar la ropa en espacios reducidos, la opción más práctica y estética es instalar un sistema de cortina gruesa o colocar un riel sencillo en el techo para puertas corredizas ligeras, lo que evitará invadir espacio de la habitación al abrirlas.