El Huevo Dorado puso a temblar la tabla en La Granja VIP: así funciona el beneficio que ganó Manelyk en la segunda semana

Manelyk consiguió uno de los beneficios especiales de la segunda semana de La Granja VIP al ganar el Huevo Dorado, un privilegio que le permitió tener una participación directa en las nominaciones y tomar una decisión que modificó la tabla de esta semana.

¿Cómo consiguió Manelyk el Huevo Dorado en La Granja VIP?

El beneficio estuvo en juego durante una dinámica en la que los granjeros fueron divididos en dos equipos para enfrentarse a un reto de habilidad. El equipo amarillo, conformado por Manelyk, Mono Osuna, Fernando Lozada, Carlos Trejo, María Karunna y Rafa Mercadante, consiguió avanzar a la siguiente etapa de la competencia. Después de la victoria grupal, los integrantes del equipo tuvieron que competir de manera individual para quedarse con el Huevo Dorado. Manelyk consiguió completar la prueba en 50 segundos, resultado con el que obtuvo el privilegio para utilizarlo durante la Asamblea de esta semana.

¿Para qué sirve el Huevo Dorado en La Granja VIP?

El Huevo Dorado es un beneficio especial que puede otorgar diferentes poderes a quien lo gana. En esta ocasión, su función estuvo relacionada directamente con las nominaciones, ya que le permitió a Manelyk elegir de manera directa a un quinto granjero para colocarlo en la tabla de nominaciones.

Esto hizo que la nominación tuviera una particularidad, pues además de los participantes que llegaron a la placa como resultado de los votos de sus compañeros, hubo un lugar adicional que fue definido mediante este privilegio. Durante la Asamblea, Manelyk hizo uso de su poder y eligió a Kevyn “Bicolor” como el quinto nominado de la semana. De esta manera, el Huevo Dorado no solamente representó una recompensa por haber ganado la prueba, sino una herramienta que pudo utilizar para intervenir directamente en la conformación de la placa.

Con este beneficio, Manelyk obtuvo una ventaja estratégica dentro de la competencia, mientras que el resto de los granjeros tuvo que considerar que, además de los votos tradicionales de la Asamblea, existe la posibilidad de que los privilegios obtenidos durante las pruebas cambien el rumbo de las nominaciones.