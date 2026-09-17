¡Se fueron contra ella! Esta granjera acumuló más votos durante la Asamblea de La Granja VIP

La segunda Asamblea de La Granja VIP dejó claro que Niurka se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión dentro del reality. Durante el cara a cara del miércoles 16 de septiembre, la cubana recibió cinco votos, convirtiéndose en la participante que más nominaciones acumuló durante la dinámica.

¿Por qué Niurka fue la granjera más votada en La Granja VIP?

Uno de los primeros en señalarla fue Mono Osuna, quien aseguró que la actitud de Niurka lo ha hecho enojar y que le resulta difícil saber cómo reaccionará con ella. Después, Kenny cuestionó que la cubana no siempre se mostrara auténtica durante la convivencia. Kunno también votó por Niurka y aprovechó el momento para marcar distancia con ella. El creador de contenido le dejó claro que no buscaba mantener una amistad y le pidió que no volviera a tocarlo, situación que provocó una respuesta posterior de la vedette.

Otro de los votos llegó de Manelyk, quien le dijo a Niurka que, desde su perspectiva, estaba llena de rencor. La propia Azalia Ojeda también la señaló y la llamó hipócrita durante el intercambio frente a sus compañeros. Con los votos acumulados, Niurka se convirtió en la tercera nominada de la semana y pasó directamente a la placa. La situación volvió a evidenciar las diferencias que existen entre varios habitantes y la cubana, especialmente entre quienes han tenido roces con ella durante los primeros días de convivencia.

Tras conocer el resultado, Niurka aseguró que no estaba sorprendida por los votos y que ya esperaba que algunos de sus compañeros fueran directamente contra ella. De esta manera, la Asamblea no solo definió su permanencia en riesgo, sino que también dejó nuevas cuentas pendientes dentro de la granja. La nominación de Niurka se suma así a los conflictos que han marcado esta segunda semana y abre una nueva etapa de estrategias entre los participantes antes de la próxima gala de eliminación.