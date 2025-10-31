El hambre comienza a preocupar a los granjeros: ¿se comerían la composta de Alfredo Adame?

La comida escasea, el presupuesto se reduce y la creatividad comienza a desbordarse en La Granja VIP. Entre bromas, risas y un poco de desesperación, los granjeros empezaron a considerar una opción que nadie habría imaginado al inicio de la competencia, al menos lo toman en cuenta en tono de juego… por ahora.

¿Qué guarda Alfredo Adame en sus botes de composta?

Desde hace varios días, Alfredo Adame ha sido objeto de comentarios por parte de sus compañeros debido a una costumbre muy particular, la de guardar en botes todo lo que le sobra de comida. Los llama “las sobrinas” y se trata de restos que van desde arroz y lentejas hasta huevos con queso. Incluso cuando alguien no termina su plato, él lo conserva “para la composta”.

Durante el ya tradicional Cacareo nocturno conducido por La Bea, Teo y Kim, Jawy abrió los contenedores que Adame ha llenado con esmero. El resultado fue tan evidente como el aroma, pues nadie pudo con el olor. Aun así, Adame insiste en no tirarlos. La teoría oficial es que las conserva para cuando tiene hambre y ya se terminó sus raciones del día, aunque ya algunos piensan que se están fermentando para otro fin, ya que llevan más de los cuatro días que él mismo dice que se conservan sin descomponerse.

¿Realmente considerarían comer la composta?

La escasez de ingredientes ya ha comenzado a generar incertidumbre entre los granjeros, y durante la comida del jueves, varios de ellos comenzaron a bromear sobre qué pasaría si llegan a pasar dos días sin alimentos. El Patrón, Jawy, Kike, Kim, y Omahi imaginaron un escenario extremo, que no lleguen provisiones y que la única opción sea servirse un poco de las famosas “sobrinas” de Adame.

Aunque entre risas algunos dijeron que sí lo harían, el consenso fue claro, que esa mezcla de sobras no está en condiciones para ser ingerida por nadie. Eso sí, entre las ocurrencias del grupo salió la teoría de que si Adame llegara a ser eliminado, deberían obligarlo a llevarse la composta con él… para evitar tentaciones. Aunque Alfredo respondió con seriedad que al salir piensa hacer y vender compostas de alimento como una opción saludable de alimentación.

Por ahora, todo quedó en una charla divertida, pero con el estómago cada vez más vacío, ya nadie descarta nada.

Recuerda que puedes seguir la convivencia, retos y secretos de La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala Dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. La experiencia completa está disponible 24/7 en Disney+.