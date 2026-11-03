Cómo hacer decoupage en latas de comida para crear organizadores de escritorio

El escritorio del hogar es uno de los sitios donde en ocasiones suele haber un poco más de desorden por lo que la organización es fundamental. Con ayuda de unas latas de alimentos vas a poder realizar la técnica del decoupage para guardar tus elementos.

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Con simples pasos vas a poder lograr transformar estos elementos en hermosos organizadores de escritorio. La personalización dependerá de tus gustos, pero aquí te dejamos una guía completa.

¿Cómo decorar con decoupage el escritorio?

Materiales

Latas de alimentos

Servilletas de papel decoradas: elige estampados florales, geométricos, de colores o con los diseños que más te gusten.

Lija fina

Imprimación o pintura acrílica blanca

Pegamento líquido blanco

Pinceles

Barniz acrílico

Tijeras

Esponja para pintar (opcional)

Paso a paso

Organiza tu cocina: Decora tus latas metálicas con decoupage|Pexels: Victoria Bowers

Prepara y limpia las latas

Quita las etiquetas y lava muy bien las latas por dentro y fuera. Para continuar tienen que estar bien secas. Revisa también los bordes: si tienen alguna parte filosa o irregular, procura cubrirla o protegerla antes de continuar.

Lija la superficie exterior para quitar parte del brillo del metal y permite que la pintura se adhiera mejor.

Aplica una capa de pintura blanca

Aplica imprimación para metal o pintura acrílica blanca en toda la parte exterior de la lata. Cubre toda la superficie de manera uniforme, sin dejar espacios sin pintar. Deja secar perfectamente.

Prepara las servilletas decoradas

Las servilletas que se utilizan para decoupage suelen tener dos o tres capas de papel, aunque únicamente necesitas la parte superior, que es donde se encuentra impreso el diseño. Separa las capas blancas para solo usar la parte decorada.

Elige el motivo que más te guste.|Pinterest

Después, mide el contorno del recipiente y corta el papel del tamaño que necesitas. Puedes cubrir toda la lata con una sola pieza o utilizar varios recortes para crear una composición con diferentes estampados.

Pega la servilleta con la técnica de decoupage

Coloca pegamento para decoupage y encima la servilleta con el diseño hacia afuera. Para alisar la servilleta, pasa suavemente los dedos limpios o un pincel seco desde el centro hacia los bordes, con movimientos delicados que ayuden a retirar las burbujas de aire y las arrugas.

Sella y protege el diseño

Por último, tienes que . Deja secar y, si lo consideras necesario, aplica una segunda capa para reforzar la protección.