No tire las pinzas de la ropa, son un tesoro: así puedes reutilizarlas para hacer un adorno para Navidad

La Navidad está cada vez más cerca y es por eso que muchas personas ya están comenzando con la compra de varios adornos para decorar sus hogares, desde accesorios para el árbol de Navidad, a coronas, luces y demás. Y si bien hay quienes compran este tipo de adornos, lo que recomiendan muchos es hacerlo de manera manual, y en este caso, podrás reciclar las pinzas de la ropa para que hagas un lindo adorno y que incluso podrás hacer con los más pequeños.

Si hay un adorno de Navidad que no puede faltar es la corona, que es una decoración tradicional que tiene años de antigüedad y que se lo relaciona con el ciclo de las estaciones; ya que se colocan no sólo en las puertas sino también sobre la chimenea o cerca del árbol de Navidad y cumplen una función tanto simbólica como ornamental y por eso es que no puede faltar.

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Por otro lado, muchas personas tienden a comprar las coronas de Navidad, pero se puede hacer de forma manual y utilizando solamente objetos que tienes en casa, y que es gracias a la técnica DIY o Hazlo tú mismo, que consiste en reutilizar elementos que creíamos en desuso y que en este caso, podrás hacer un bello adorno con pinzas que usas para la ropa y que será muy fácil de hacer.

Materiales para la corona con pinzas de la ropa

Pinzas de madera

Pistola de silicona

Alambre

Cinta navideña

Tijeras

Cinta dorada

Cómo hacer la corona con pinzas de ropa