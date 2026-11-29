La Navidad es la temporada perfecta para dejar volar la imaginación con una manicura original y divertida. Si este diciembre quieres salir de los diseños tradicionales de copos de nieve, renos y bastones de caramelo, las uñas inspiradas en el Grinch son una excelente opción para darle un toque divertido a tus manos.

Este personaje de color verde se ha convertido en uno de los favoritos de la temporada gracias a su expresión traviesa y su característico gesto de desagrado. Lo mejor es que puedes incorporarlo en diferentes estilos de manicura, desde propuestas discretas hasta diseños llenos de color, brillo y detalles navideños.

¿Cómo hacer uñas del Grinch para Navidad 2026?

Si quieres lucir esta manicura durante las posadas, Nochebuena o Año Nuevo, estas cuatro ideas pueden servirte de inspiración.

1. Uñas verdes con la cara del Grinch

Es el diseño más representativo y perfecto para quienes quieren llevar al personaje como protagonista. Aplica esmalte verde intenso como base y dibuja el rostro del Grinch en una o dos uñas, utilizando amarillo, negro y blanco para los ojos y su característica sonrisa. En el resto puedes utilizar un tono verde liso.

Uñas de El Grinch para Navidad Uñas de El Grinch para Navidad ((Especial/Pinterest))

2. Uñas francesas verdes con detalles navideños

Si prefieres una manicura más discreta, apuesta por una francesa con puntas verdes y pequeños detalles inspirados en el personaje. Puedes agregar corazones rojos, estrellas doradas o líneas blancas que recuerden los colores de su traje navideño. Es una opción divertida y fácil de combinar.

3. Uñas del Grinch con su clásico gorro de Santa Claus

Otra alternativa es dibujar el rostro del Grinch acompañado de su tradicional gorro rojo de Santa Claus. Utiliza una base nude o verde claro para que los dibujos destaquen y agrega detalles blancos en el borde y la punta del gorro. Puedes reservar este diseño para las uñas principales y completar la manicura con esmalte rojo.

Uñas de El Grinch para Navidad Uñas de El Grinch para Navidad ((Especial/Pinterest))

4. Uñas del Grinch con efecto glitter

Para conseguir un resultado más llamativo, combina el verde característico del personaje con esmalte de glitter dorado o plateado. Puedes agregar pequeños dibujos de su rostro, corazones y estrellas para crear una manicura llena de personalidad. Es ideal para lucir durante las fiestas decembrinas.

¿Qué necesitas para hacer uñas del Grinch?

Para recrear estos diseños en casa necesitarás esmaltes verdes, rojos, blancos, negros y amarillos, además de un pincel fino para realizar los dibujos. También puedes utilizar calcomanías navideñas si no tienes mucha práctica con el nail art.

Finalmente, aplica una capa de brillo transparente para proteger la decoración y conseguir un acabado más duradero.