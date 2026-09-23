Haz tu propio licor de cempasúchil para este Día de Muertos

La celebración del Día de Muertos es realmente especial para muchos por diversas situaciones, por ello en el ámbito gastronómico se te invita a realizar tu propio licor de cempasúchil. Requerirás algunos días para que logre su sabor ideal, por ello se te comparte de una vez esta posibilidad. Disfruta de tus fiestas de noviembre con una rica bebida elaborada por tus propias manos.

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¿Por qué se recomienda hacer tu propio licor de cempasúchil?

Por si alguno no lo sabía, es bueno recordar que la flor de cempasúchil funciona como alimento también. La propia Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destaca que este elemento característico de esta festividad, sirve como flor comestible. En específico sus pétalos se han incorporado a recetas de gelatinas, atoles, panes… y licor.

¿Qué ingredientes se necesitan para hacer licor de cempasúchil?

Ingredientes

Una taza de pétalos de cempasúchil comestibles

250 mililitros de vodka, mezcla blanco o licor de caña

Media taza de azúcar

Media taza de agua

Un frasco de vidrio con tapa

La cáscara de 2 mandarinas

Un trozo pequeño de canela (si quieres este sabor en tu licor)

¿Cómo hacer el licor de cempasúchil?

Preparación

El primer paso es separar los pétalos de la flor y lavarlos cuidadosamente con agua, esto previo a colocarlos dentro del frasco.

Ahora toca lavar perfectamente las mandarinas y quitarles la cáscara, procurando dejarla lo más flaquita posible. Mientras menos blanco de dicha parte del fruto… es mejor. Podría amargar tu preparación.

Posteriormente, pondrás la propia cáscara y los 250 mililitros de alcohol con los pétalos. Y si quieres dicho toque de sabor, coloca también la canela mencionada en los ingredientes.

Paso siguiente, cerrarás el frasco y lo mantendrás una semana en un sitio seco, fresco y sin contacto directo con la luz. Se recomienda además, moverlo ligeramente una vez al día.

Terminado este tiempo (se le llama maceración), debes hacer una mezcla de agua caliente con azúcar hasta que se disuelvan juntas. Dejarás enfriar la preparación y cuando esto suceda, colarás tu solución de alcohol, para quitar los pétalos y las cáscaras. Y acto seguido… agregarás poco a poco el dulzor deseado a tu bebida.

Después pondrás tu solución final en una botella de plástico para refrigerarla, resultando una bebida de tono dorado y con aroma floral que puede servirse fría. Si el sabor no te convence, también puede convertirse en base de otros cócteles especiales del Día de Muertos.