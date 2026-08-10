No tires el cartón viejo y usado: así puedes reutilizarlo y crear un bonito tazón para tu cocina

En nuestro hogar probablemente tengamos acumulado cartones viejos que ya no utilizamos y que ya no sabemos qué hacer con ellos, y eso representa un problema, porque se van acumulando, se llena de suciedad e incluso puede atraer roedores. Por eso, en lugar de tirarlos a la basura, la mejor alternativa es poniendo en práctica la técnica DIY o ‘Hazlo tú mismo, que consiste en reutilizar elementos que ya no servíamos, y por eso, te compartiremos cómo reutilizarlos nuevamente y darle una nueva vida.

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El principal objetivo que tiene la técnica DIY ‘Hazlo tú mismo’ es la de crear nuevos elementos decorativos para el hogar, y que incluso no es necesario ser un especialista en manualidades, sino que más bien lo podrás hacer con objetos que ya no uses y tengas en tu casa. Con esto, podrás trabajar la imaginación, liberar estrés, cuidar el medio ambiente y principalmente, ahorrar dinero evitando gastar en nuevos adornos, incluso utilizando cartones viejos.

Como todos tenemos cartones viejos en nuestras casas, no debemos tirarlos a la basura, porque nos estaríamos perdiendo la gran posibilidad de reutilizarlos y de darles una nueva vida; para que de esta manera, podamos contribuir al cuidado del medio ambiente. En este caso, te compartiremos la idea que proviene de DIY en donde les podrás una nueva vida transformándolos en pequeños bowls.

Elementos para reciclar los cartones viejos y crear un cuenco

Cartones

Silicona o engrudo

Agua

Harina

Papeles

Bolsa de nylon limpia

Bowl o molde de referencia

Cómo crear este recipiente con cartones viejos