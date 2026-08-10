Cómo evitar que la cabeza de tu amigurumi se caiga: 5 reglas claras y sencillas

Entre las manualidades más comunes que nos podemos encontrar se encuentra el tejido de crochet, que es una de las tantas técnicas que se tiene como objetivo utilizar solamente una aguja y crear desde indumentaria, llaveros y hasta amigurimis; que son muñecos que son elaborados con esta técnica. Sin embargo, uno de los principales problemas a los que se enfrentan las personas es que la cabeza se caiga, y por eso, hay cinco reglas que deberías aplicar y que recomiendan los especialistas.

Cuando hablamos de amigurumi, hay que mencionar que se trata de adorables muñecos tejidos a mano y que esta palabra deriva del japonés y resulta de la combinación de “ami” que significa tejer y “nuigurumi” que significa tejido. Por lo general, esta manualidad se lleva a cabo gracias a la técnica del tejido crochet y que se pueden hacer de ganchillo y también de punto tejido con dos agujas. Nos encontramos con la posibilidad de tejer varios diseños y modelos.

Por qué se cae la cabeza del amigurumi

Por otro lado, la construcción de los muñecos amigurumi de crochet se hacen trabajando en espiral para formar figuras 3D que se rellenan con fibra y que podemos hacer desde animales, figuras humanas, objetos o lo que quieras. Sin embargo, uno de los problemas a lo que nos exponemos es que la cabeza de este muñeco se caiga, y por eso, hay cinco reglas básicas. El motivo de porqué se caen es porque un lado es abultado y el otro plano y el relleno no se desmenuzó por completo; la apertura del cuello no es redonda, la cabeza se inclinó justo antes de terminar de coser.

5 reglas para evitar que se caiga la cabeza del amigurumi