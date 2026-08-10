Cómo evitar que la cabeza de tu amigurumi se caiga: 5 reglas claras y sencillas
Es una de las manualidades más sencillas de todas y así podrás lograr que se mantenga firme.
Entre las manualidades más comunes que nos podemos encontrar se encuentra el tejido de crochet, que es una de las tantas técnicas que se tiene como objetivo utilizar solamente una aguja y crear desde indumentaria, llaveros y hasta amigurimis; que son muñecos que son elaborados con esta técnica. Sin embargo, uno de los principales problemas a los que se enfrentan las personas es que la cabeza se caiga, y por eso, hay cinco reglas que deberías aplicar y que recomiendan los especialistas.
Cuando hablamos de amigurumi, hay que mencionar que se trata de adorables muñecos tejidos a mano y que esta palabra deriva del japonés y resulta de la combinación de “ami” que significa tejer y “nuigurumi” que significa tejido. Por lo general, esta manualidad se lleva a cabo gracias a la técnica del tejido crochet y que se pueden hacer de ganchillo y también de punto tejido con dos agujas. Nos encontramos con la posibilidad de tejer varios diseños y modelos.
Por qué se cae la cabeza del amigurumi
Por otro lado, la construcción de los muñecos amigurumi de crochet se hacen trabajando en espiral para formar figuras 3D que se rellenan con fibra y que podemos hacer desde animales, figuras humanas, objetos o lo que quieras. Sin embargo, uno de los problemas a lo que nos exponemos es que la cabeza de este muñeco se caiga, y por eso, hay cinco reglas básicas. El motivo de porqué se caen es porque un lado es abultado y el otro plano y el relleno no se desmenuzó por completo; la apertura del cuello no es redonda, la cabeza se inclinó justo antes de terminar de coser.
5 reglas para evitar que se caiga la cabeza del amigurumi
- Usar siempre marcador de vueltas y cuenta tus puntos: debes contar con frecuencia las puntadas al terminar cada ronda y si al contar notas que la secuencia no cuadra y el tejido queda asimétrico, la solución es destejer
- Rellenar con porciones pequeñas: debes desmenuzar suavemente la fibra sintética con tus dedos e introducirla en bolitas pequeñas del tamaño de una nuez, utilizando el mango posterior del ganchillo
- No coser a ojo: fija firmemente la cabeza al cuello utilizando alfileres en 4 puntos estratégicos: el centro, el frente, la nuca, el costado izquierdo y el derecho
- Darle la firmeza adecuada a la zona del cuello: rellena la zona del cuello con bastante firmeza y si la cabeza es muy grande, crea un soporte interno o columna vertebral tejida en un pequeño cilindro
- Elegir el ganchillo adecuado para tu hijo: tendrás que seleccionar siempre un ganchillo entre 1 y 2 números más pequeño del que recomienda la etiqueta del ovillo; y el tejido debe quedar completamente apretado