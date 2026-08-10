Cuál es el mejor momento para podar el potus y que estalle de hojas

Una de las plantas de interior más populares y buscadas por muchas personas es el Potus y es que tiene la particularidad de ser una especie resistente, y por los cuidados fáciles que te ayudarán a mantenerla. Es ideal para colocarla en cualquier rincón del casa y que lo transformará por completo, sumado a que se le atribuyen una gran cantidad de propiedades. Sin embargo, para que esté firme, hay que llevar adelante una buena poda y por eso, los jardineros expertos compartieron cómo debes podar esta planta.

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El Potus es una planta de origen tropical, que tiene la particularidad de tener hojas verdes teñidas con dibujos de color nombre y su nombre se debe a que antiguamente estaba clasificado dentro del género de Pothos. Es originaria principalmente del sudeste asiático, principalmente de regiones como Malasia e Indonesia y que rápidamente pasó a expandirse por todo el mundo, en donde se le encontró un nuevo lugar como es el interior del hogar.

Por qué es importante podar el Potus

Siguiendo con esta misma línea, hay que mencionar que el Potus es una planta trepadora de hojas perenne de crecimiento rápido y que es perfecta para decorar cualquier rincón de la casa y porque además, podrá purificar el aire. Pero, para poder disfrutar de la belleza de esta especie, hay algo que es clave y estamos hablando de la poda, la cual es clave para mantenerla saludable y estimular un crecimiento más frondoso, por lo que los jardineros compartieron cuándo es el momento adecuado.

Cuándo es el mejor momento para podar el Potus

De acuerdo a lo que compartieron los jardineros expertos, el mejor momento para podar el Potus es durante la primavera y el verano, ya que es cuando se obtendrán los mejores resultados y cuando atraviesa el período de crecimiento más activo; y en donde responde con más rapidez a los cortes y desarrolla brotes con facilidad. Además, hay ciertos indicios que nos alertan el momento en el que debemos podar esta planta.

En caso que veas tallos muy largos con pocas hojas, despobladas u hojas amarillentas es porque es momento de podar el Potus y para ellos, podrás hacer una poda ligera para controlar el tamaño. Los jardineros explicaron que es clave utilizar tijeras de podar desinfectadas y limpias para no infectar a la planta.