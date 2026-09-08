Paso a paso: cómo hacer llaveros de animales al crochet, perfectos para decorar tu mochila

El tejido a crochet es una de las manualidades más importantes que existe y más fáciles de hacer, donde no sólo la podrán hacer quienes son especialistas en manualidades, y es que se pueden hacer todo tipo de objetos, desde amigurumis, hasta indumentaria e incluso pequeños llaveros para que coloques en tus llaves o incluso en la mochila. Por este motivo, es que te vamos a compartir cómo hacer unos lindos llaveros de animales para que puedas regalar a los niños y que lleven en sus bolsos.

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Entre las características que debemos mencionar del tejido a crochet, es que usa solamente una aguja y se trata de una técnica donde se emplea tan solo un gancho donde se entrelaza en la punta para entrelazar, hilos, lana o estambre; y que no llevará demasiado tiempo, solo se requiere paciencia. A su vez, se pueden hacer todo tipo de figuras, desde indumentaria, amigurumis o incluso llaveros.

Una de las maneras más fáciles de poner en práctica el tejido crochet, es haciendo llaveros, que son perfectos para que se coloquen en nuestras llaves o incluso se puedan llevar en la mochila. Ante el comienzo de las clases, que mejor idea que colocar estos llaveros tejidos a crochet con forma de animales y que les encantará a todos; añadiendo un toque de personalidad único.

Qué necesitas para hacer estos llaveros

Hilo chenille para pequeños amigurumis en los colores necesarios del personaje

Chenille naranja para el zorrito

Chenille gris para la coneja

Ganchillo de 2, 5 mm

Relleno de fibra con poliéster para amigurumis

Ojos de seguridad de 4mm

Hilo negro para bordar los ojos

Marcadores con puntos con cierre

Aguja lanera para ensamblar piezas

Tijeras pequeñas

Argollas con cadenas para llaveros

Consejos para estos llaveros a crochet

Para poder realizar estos llaveros con el tejido a crochet, es que es un nivel intermedio, pero siguiendo los pasos vas a poder lograr estas figuras; y tendrás que hacer puntos como anillo mágico, punto deslizado y punto bajo.