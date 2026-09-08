Paso a paso: cómo hacer llaveros de animales al crochet, perfectos para decorar tu mochila
Es una de las manualidades más fáciles de hacer y que podrás agregar a las mochilas.
El tejido a crochet es una de las manualidades más importantes que existe y más fáciles de hacer, donde no sólo la podrán hacer quienes son especialistas en manualidades, y es que se pueden hacer todo tipo de objetos, desde amigurumis, hasta indumentaria e incluso pequeños llaveros para que coloques en tus llaves o incluso en la mochila. Por este motivo, es que te vamos a compartir cómo hacer unos lindos llaveros de animales para que puedas regalar a los niños y que lleven en sus bolsos.
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Entre las características que debemos mencionar del tejido a crochet, es que usa solamente una aguja y se trata de una técnica donde se emplea tan solo un gancho donde se entrelaza en la punta para entrelazar, hilos, lana o estambre; y que no llevará demasiado tiempo, solo se requiere paciencia. A su vez, se pueden hacer todo tipo de figuras, desde indumentaria, amigurumis o incluso llaveros.
Una de las maneras más fáciles de poner en práctica el tejido crochet, es haciendo llaveros, que son perfectos para que se coloquen en nuestras llaves o incluso se puedan llevar en la mochila. Ante el comienzo de las clases, que mejor idea que colocar estos llaveros tejidos a crochet con forma de animales y que les encantará a todos; añadiendo un toque de personalidad único.
Qué necesitas para hacer estos llaveros
- Hilo chenille para pequeños amigurumis en los colores necesarios del personaje
- Chenille naranja para el zorrito
- Chenille gris para la coneja
- Ganchillo de 2, 5 mm
- Relleno de fibra con poliéster para amigurumis
- Ojos de seguridad de 4mm
- Hilo negro para bordar los ojos
- Marcadores con puntos con cierre
- Aguja lanera para ensamblar piezas
- Tijeras pequeñas
- Argollas con cadenas para llaveros
Consejos para estos llaveros a crochet
Para poder realizar estos llaveros con el tejido a crochet, es que es un nivel intermedio, pero siguiendo los pasos vas a poder lograr estas figuras; y tendrás que hacer puntos como anillo mágico, punto deslizado y punto bajo.