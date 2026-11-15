Cómo hacer Slinky de Toy Story a crochet: patrones fáciles, ideales para principiantes

Seguramente alguna vez habrás oído hablar de los amigurumis, y se trata de muñecos o figuras tridimensionales elaborados de manera artesanal, principalmente mediante la técnica de crochet, que consiste en utilizar solo una aguja e ir entrelazando hilos. Se pueden hacer todo tipo de figuras, ya sea para obsequiar, como adornos o llaveros. En este caso, si quieres sorprender a tu hijo, te dejaremos el tutorial de cómo tejer a Slinky, de Toy Story en simples pasos y que incluso será ideal para principiantes.

La técnica crochet parece, a simple vista, una manualidad compleja, al tratar de seguir los patrones, pero no hace falta ser un experto para comenzar a tejer y es que consiste en usar solamente una aguja y en la que se pueden crear todo tipo de cosas, desde prendas, hasta los famosos amigurumis. Esto consiste en crear muñecos o figuras tridimensionales tejiendo principalmente a ganchillo trabajando en espiral para formar piezas.

Entre las características que tienen los amigurumis tejidos a crochet es que se pueden crear todo tipo de figuras, inspirados en personajes de películas animadas, como en este caso, es basándose en Toy Story. Uno de los personajes más queridos es Slinky, y para poder hacer esta manualidad, no se necesita ser un experto en crochet. Por eso, te compartiremos cómo crear a Slinky en simples pasos y sin ser un experto en tejido.

Materiales para tejer a Slinky

Hilos de algodón para amigurumi de colores café claro, café oscuro, gris, verde, negro, blanco y rosado

Ganchillo número 2

Ojos de seguridad de 8 mm

Tijeras para tejido

Aguja lanera

Paso a paso para crear a Slinky