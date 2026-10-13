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Cómo hacer ranitas a crochet para decorar tu mochila: los llaveros más fáciles y divertidos

Podrás crear unos llaveros muy lindos y que son fáciles de hacer.

Cómo hacer ranitas a crochet para decorar tu mochila: los llaveros más fáciles y divertidos
|Canva/Pinterest

Escrito por: Rodolfo Barrera | Marktube

La técnica crochet es una de las manualidades más importantes de todas y que se caracteriza por usar solamente una aguja lanera uniendo varios puntos y con la que se pueden crear todo tipo de figuras, desde prendas, llaveros, amigurumis, entre otros. No hace falta ser un experto en crochet para realizar algún tejido y en este caso, te vamos a compartir el tutorial de cómo hacer unas ranitas para que puedas colocar en la mochila y personalizarla con estos llaveros fáciles y sencillos.

Entre las características que debemos mencionar de la técnica crochet es que se trata de estilo tejido a mano en la que se usa una sola aguja corta con un gancho en la punta para entrelazar hilos y formar así diferentes tramas y puntos. Se pueden hacer todo tipo de manualidades, desde prendas para el invierno, hasta llaveros y amigurumis, que les encanta a todos y que son fáciles de realizar.

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Por otro lado, si estás buscando personalizar tu mochila o la de tu hijo, no deberías desaprovechar esta oportunidad de poner en práctica la técnica crochet haciendo unos amigurumis de ranita para que personalices tu bolso. A continuación, te dejaremos el tutorial para que puedas hacerlas con esta técnica y que no hace falta ser un experto en manualidades.

Materiales para las ranitas de crochet

  • Estambre tipo Parfait Premium n°5 Chunky o grueso
  • Estambre chenille grueso para amigurumis
  • Ganchillo de 3 mm
  • Relleno de fibra de poliéster o relleno tipo nube
  • Marcadores de puntos con cierre
  • Aguja lanera
  • Tijeras pequeñas para tejido
  • Hilo negro para los ojos y detalles del rostro
  • Argollas con cadena para llaveros
@stefany_tejidos Tutorial Amigurumi Ranita en crochet,hecho con hilo acrílico de 3 hebras #tutorial #amigurumi #ranita #acrochet #artesanias ♬ original sound - Turn waste into wealth

Cómo tejer las ranitas a crochet

  1. Hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos
  2. Hacer 6 aumentos y terminar con 12 puntos bajos
  3. Tejer una secuencia de un punto bajo y un aumento para toda la vuelta
  4. Tejer un punto bajo en cada punto sin hacer aumentos
  5. Tejer una vuelta completa para los ojos de 12 pb y cortar el hilo dejando una hebra larga
  6. Tejer cinco puntos bajos para las piernas y los brazos y terminar con un punto deslizado dejando una hebra larga
  7. Coser los ojos en la parte superior de la cabeza
  8. Unir los brazos y las piernas a los costados del cuerpo

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