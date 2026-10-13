Cómo hacer ranitas a crochet para decorar tu mochila: los llaveros más fáciles y divertidos

La técnica crochet es una de las manualidades más importantes de todas y que se caracteriza por usar solamente una aguja lanera uniendo varios puntos y con la que se pueden crear todo tipo de figuras, desde prendas, llaveros, amigurumis, entre otros. No hace falta ser un experto en crochet para realizar algún tejido y en este caso, te vamos a compartir el tutorial de cómo hacer unas ranitas para que puedas colocar en la mochila y personalizarla con estos llaveros fáciles y sencillos.

Entre las características que debemos mencionar de la técnica crochet es que se trata de estilo tejido a mano en la que se usa una sola aguja corta con un gancho en la punta para entrelazar hilos y formar así diferentes tramas y puntos. Se pueden hacer todo tipo de manualidades, desde prendas para el invierno, hasta llaveros y amigurumis, que les encanta a todos y que son fáciles de realizar.

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Por otro lado, si estás buscando personalizar tu mochila o la de tu hijo, no deberías desaprovechar esta oportunidad de poner en práctica la técnica crochet haciendo unos amigurumis de ranita para que personalices tu bolso. A continuación, te dejaremos el tutorial para que puedas hacerlas con esta técnica y que no hace falta ser un experto en manualidades.

Materiales para las ranitas de crochet

Estambre tipo Parfait Premium n°5 Chunky o grueso

Estambre chenille grueso para amigurumis

Ganchillo de 3 mm

Relleno de fibra de poliéster o relleno tipo nube

Marcadores de puntos con cierre

Aguja lanera

Tijeras pequeñas para tejido

Hilo negro para los ojos y detalles del rostro

Argollas con cadena para llaveros

Cómo tejer las ranitas a crochet