Cómo hacer ranitas a crochet para decorar tu mochila: los llaveros más fáciles y divertidos
Podrás crear unos llaveros muy lindos y que son fáciles de hacer.
La técnica crochet es una de las manualidades más importantes de todas y que se caracteriza por usar solamente una aguja lanera uniendo varios puntos y con la que se pueden crear todo tipo de figuras, desde prendas, llaveros, amigurumis, entre otros. No hace falta ser un experto en crochet para realizar algún tejido y en este caso, te vamos a compartir el tutorial de cómo hacer unas ranitas para que puedas colocar en la mochila y personalizarla con estos llaveros fáciles y sencillos.
Entre las características que debemos mencionar de la técnica crochet es que se trata de estilo tejido a mano en la que se usa una sola aguja corta con un gancho en la punta para entrelazar hilos y formar así diferentes tramas y puntos. Se pueden hacer todo tipo de manualidades, desde prendas para el invierno, hasta llaveros y amigurumis, que les encanta a todos y que son fáciles de realizar.
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Por otro lado, si estás buscando personalizar tu mochila o la de tu hijo, no deberías desaprovechar esta oportunidad de poner en práctica la técnica crochet haciendo unos amigurumis de ranita para que personalices tu bolso. A continuación, te dejaremos el tutorial para que puedas hacerlas con esta técnica y que no hace falta ser un experto en manualidades.
Materiales para las ranitas de crochet
- Estambre tipo Parfait Premium n°5 Chunky o grueso
- Estambre chenille grueso para amigurumis
- Ganchillo de 3 mm
- Relleno de fibra de poliéster o relleno tipo nube
- Marcadores de puntos con cierre
- Aguja lanera
- Tijeras pequeñas para tejido
- Hilo negro para los ojos y detalles del rostro
- Argollas con cadena para llaveros
@stefany_tejidos Tutorial Amigurumi Ranita en crochet,hecho con hilo acrílico de 3 hebras #tutorial #amigurumi #ranita #acrochet #artesanias ♬ original sound - Turn waste into wealth
Cómo tejer las ranitas a crochet
- Hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos
- Hacer 6 aumentos y terminar con 12 puntos bajos
- Tejer una secuencia de un punto bajo y un aumento para toda la vuelta
- Tejer un punto bajo en cada punto sin hacer aumentos
- Tejer una vuelta completa para los ojos de 12 pb y cortar el hilo dejando una hebra larga
- Tejer cinco puntos bajos para las piernas y los brazos y terminar con un punto deslizado dejando una hebra larga
- Coser los ojos en la parte superior de la cabeza
- Unir los brazos y las piernas a los costados del cuerpo