Cada vez falta menos para la Navidad y esto ya empieza a sentirse en muchos hogares, ya que comenzarán a comprar los adornos para decorar la casa, el armado del árbol de Navidad, la colocación de las luces, y otros objetos. Y si hay algo que no puede faltar es el Calendario de Adviento, algo que se suele encontrar en muchas de las casas y por eso, te vamos a compartir cómo lo tienes que hacer con materiales que tienes en casa.

Por si no sabías, el Calendario de Adviento es un calendario especial que sirve especialmente para contar los días que faltan para la Navidad, abriendo una casilla, ventana o cajón numerado cada día, que se hace del 1 al 24 de diciembre y que suele haber una pequeña sorpresa o mensaje. Si bien esto surgió como una tradición para los niños, hoy hay versiones tradicionales y comerciales para todas las edades.

Si bien el Calendario de Adviento se puede comprar en cualquier tienda, lo mejor es hacerlos de manera manual en casa y así tenerlo listo para Navidad. Además, podrás optar entre varias opciones, como el que está hecho con globos, con cajitas, con calcetines y demás. Por eso, te compartiremos el paso a paso para que hagas un Calendario de Adviento y que será muy fácil de hacer.

Materiales para el Calendario de Adviento

24 calcetines

Regalos con los que quieras rellenar

Números del 1 al 24 adhesivos

Cinta

Pequeñas pinzas

Cómo hacer el Calendario de Adviento

Obtener los 24 calcetines y una vez que los tengas, decídete donde los quieres colocar, y una buena idea es en el comedor Tomar una cinta y colgar calcetín por calcetín en la cinta, utilizando pequeñas pinzas Colocar los números adhesivos en cada uno de los calcetines Poner los pequeños regalos que quieres rellenar dentro de cada calcetín

Por otro lado, podrás optar por un Calendario de Adviento con globos, y para eso, necesitarás de 24 globos, un rotulador para marcar los días, cartulina grande y cinta adhesiva de doble cara; y luego serán muy fáciles de hacer.