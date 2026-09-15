Truco fácil y barato para quitar el olor a saliva de las almohadas

Las almohadas pueden acumular humedad, sudor y restos de saliva durante las horas de descanso, lo que con el tiempo puede generar olores desagradables. Por eso, mantenerlas limpias es importante para conservar una sensación de frescura al dormir.

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Aunque existe productos específicos para lavar y desodorizar textiles, también es posible recurrir a alternativas caseras y económicas. Con algunos ingredientes sencillos y una limpieza adecuada, las almohadas pueden recuperar su buen olor sin necesidad de gastar demasiado.

¿Cómo eliminar el olor a saliva de las almohadas?

Para eliminar el olor a saliva de las almohadas, es posible recurrir a un método casero sencillo que combina bicarbonato de sodio, agua fría, detergente y secado al sol. El primer paso consiste en retirar la funda y localizar la zona donde se concentra el olor.

Luego, se debe espolvorear bicarbonato de sodio sobre el área afectada sin frotar y dejarlo actuar durante al menos tres horas o toda la noche. Este ingrediente ayuda a absorber la humedad y neutralizar los olores. Después, se retira el exceso con un cepillo o aspiradora.

La funda debe remojarse durante algunos minutos en agua fría antes de colocarla en la lavadora. Posteriormente, se recomienda lavarla con detergente líquido y agua tibia, siempre teniendo en cuenta las indicaciones de la etiqueta para evitar deñar el tejido.

Finalmente, se debe dejar secar la funda al sol, ya que la exposición directa puede ayudar a reducir las bacterias que permanecen en la tela. Es importante actuar apenas aparece el olor y lavar las fundas con regularidad para evitar que se acumule humedad y suciedad.

¿Cómo hacer que las almohadas duren más?

Para prolongar la vida útil de las almohadas, es importante mantenerlas limpias, secas y protegidas de la humedad. Lavar las fundas con frecuencia ayuda a eliminar sudor, saliva y residuos. También conviene utilizar protectores y seguir las indicaciones del fabricante. Ventilar las almohadas regularmente, evitar doblarlas y dejarlas secar por completo contribuye a conservar su forma, higiene y firmeza durante más tiempo.