Carmen, exparticipante de MasterChef 24/7, denuncia fraude con billetes falsos: así ocurrió el robo

A través de redes sociales la exparticipante de MasterChef 24/7, Carmen Fuentes León encendió la alarma entre sus seguidores luego de que denunciara a un grupo de estafadores y pidiera la ayuda de su comunidad para dar con ellos. Mediante un video explicó que un amigo habría sido víctima de un fraude al intentar vender un teléfono celular y los presuntos compradores le entregaron billetes falsos y posteriormente huyeron del lugar con el móvil.

¿Cómo ocurrió el fraude que vivió el amigo de Carmen?

DE acuerdo con las declaraciones de la influencer, ella acompaño a un amigo que había publicado en internet que vendía un celular, ahí un hombre lo contactó y se pusieron de acuerdo con la venta, según Carmen y su amigo acudieron a la Macroplaza en Tijuana para cerrar la venta aparentemente en un lugar público, lo que en ese momento todo parecía llevarse con normalidad.

Sin embargo, al momento de concretar la venta, la situación cambió cuando dos hombres acudieron al encuentro con más personas y después de que su amigo entregara el teléfono, en ese momento el amigo de quien se desconoce su nombre comenzó a revisar el dinero, fue entonces cuando se percataron de que los billetes presuntamente eran falsos.

La creadora de contenido relató que al reclamarles los hombres salieron corriendo. Su amigo incluso intentó perseguirlos, mientras Carmen manejaba rápidamente para tratar de seguirlos. Sin embargo, aseguró que los sujetos huyeron en dirección contraria a los vehículos, por lo que no pudieron alcanzarlos.

“Yo prendí la camioneta rápidamente, me metí a una policiaca”, relató Carmen, quien explicó que la maniobra de los presuntos responsables hizo imposible continuar la persecución. También aseguró que cuentan con grabaciones de lo ocurrido y que decidió hacer público el caso porque tiene una comunidad importante en internet.

“Yo tengo muchos amigos en internet y probablemente alguien de aquí puede que los conozca”. También lanzó un fuerte mensaje contra los sujetos y señaló que tienen “un asuntito pendiente”.

¿Quién es Carmen y cómo fue su participación en MasterChef 24/7?

Carmen Fuentes León, conocida como Kemocion, es una creadora de contenido originaria de Tijuana, Baja California, este 2026 logró generar conversación luego de que participará en MasterChef 24/7 y fuera uno de los personajes más polémicos de la temporada, en sus redes sociales cuenta con más de 2 millones de seguidores.