Cómo maquillar el rostro flácido para suavizar visualmente las facciones: paso a paso

El maquillaje puede convertirse en un gran aliado si tienes flacidez en el rostro, ya que aplicar los productos en los puntos correctos ayuda a crear un efecto visual de mayor definición. La clave está en difuminar hacia arriba, utilizar poco producto y colocar estratégicamente el rubor, el contorno y la luz. Pero hay algunos errores que pueden conseguir justo el efecto contrario.

¿Cómo maquillar el rostro si tienes flacidez para suavizar las facciones?

El contouring y la iluminación permiten jugar con luces y sombras para definir visualmente el rostro. De acuerdo con Maybelline, productos como el corrector, bronzer e iluminador pueden utilizarse para resaltar los pómulos, suavizar la mandíbula y equilibrar las facciones. Además, recomiendan comenzar con poca cantidad y difuminar bien para conseguir un resultado natural .