Cómo maquillar el rostro flácido para suavizar visualmente las facciones: paso a paso
Aprende a aplicar los productos correctos en los puntos específicos de tu cara para crear un efecto visual con mayor definición.
El maquillaje puede convertirse en un gran aliado si tienes flacidez en el rostro, ya que aplicar los productos en los puntos correctos ayuda a crear un efecto visual de mayor definición. La clave está en difuminar hacia arriba, utilizar poco producto y colocar estratégicamente el rubor, el contorno y la luz. Pero hay algunos errores que pueden conseguir justo el efecto contrario.
¿Cómo maquillar el rostro si tienes flacidez para suavizar las facciones?
El contouring y la iluminación permiten jugar con luces y sombras para definir visualmente el rostro. De acuerdo con Maybelline, productos como el corrector, bronzer e iluminador pueden utilizarse para resaltar los pómulos, suavizar la mandíbula y equilibrar las facciones. Además, recomiendan comenzar con poca cantidad y difuminar bien para conseguir un resultado natural.
- Prepara la piel antes del maquillaje: Antes de aplicar cualquier producto, hidrata muy bien el rostro. Una piel preparada permite que la base se integre mejor y evita que el maquillaje se acumule en las líneas de expresión.
- Utiliza una base ligera: En lugar de aplicar una capa gruesa para intentar cubrir toda la piel, utiliza una cantidad pequeña y difumínala de manera uniforme. Las fórmulas ligeras pueden ayudar a mantener un acabado más natural y evitar que la textura destaque demasiado.
- Aplica el rubor hacia arriba: Uno de los trucos más importantes está en la dirección del maquillaje. Coloca el rubor en la parte alta de los pómulos y difumínalo hacia las sienes. Este movimiento ayuda a crear un efecto visual de elevación en el rostro.
- Contornea sin marcar demasiado: El contorno puede aportar profundidad debajo de los pómulos y en algunas zonas de la mandíbula, pero debe quedar perfectamente difuminado. Evita las líneas demasiado oscuras porque pueden endurecer las facciones en lugar de suavizarlas.
- Usa poco corrector y difumina hacia arriba: En sus tips de maquillaje, Beatriz Bena también muestra la importancia de no abusar del producto y trabajar estratégicamente las zonas que necesitan corrección. Su propuesta busca evitar que el maquillaje se acumule en los pliegues y recomienda trabajar el producto con cuidado para conseguir una apariencia más fresca.
- Ilumina los puntos altos del rostro: Para terminar, coloca un iluminador sutil en la parte alta de los pómulos y otros puntos estratégicos. La idea es atraer la luz hacia esas zonas sin cubrir todo el rostro de brillo. Así puedes conseguir un acabado luminoso y suavizar visualmente las facciones.