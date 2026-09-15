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Cómo maquillar el rostro flácido para suavizar visualmente las facciones: paso a paso

Aprende a aplicar los productos correctos en los puntos específicos de tu cara para crear un efecto visual con mayor definición.

Maquillaje
Te mostramos cómo maquillar el rostro si tienes flacidez.|Canva

Escrito por: Alexis Ceja | DR

El maquillaje puede convertirse en un gran aliado si tienes flacidez en el rostro, ya que aplicar los productos en los puntos correctos ayuda a crear un efecto visual de mayor definición. La clave está en difuminar hacia arriba, utilizar poco producto y colocar estratégicamente el rubor, el contorno y la luz. Pero hay algunos errores que pueden conseguir justo el efecto contrario.

¿Cómo maquillar el rostro si tienes flacidez para suavizar las facciones?

El contouring y la iluminación permiten jugar con luces y sombras para definir visualmente el rostro. De acuerdo con Maybelline, productos como el corrector, bronzer e iluminador pueden utilizarse para resaltar los pómulos, suavizar la mandíbula y equilibrar las facciones. Además, recomiendan comenzar con poca cantidad y difuminar bien para conseguir un resultado natural. 

  1. Prepara la piel antes del maquillaje: Antes de aplicar cualquier producto, hidrata muy bien el rostro. Una piel preparada permite que la base se integre mejor y evita que el maquillaje se acumule en las líneas de expresión.
  2. Utiliza una base ligera: En lugar de aplicar una capa gruesa para intentar cubrir toda la piel, utiliza una cantidad pequeña y difumínala de manera uniforme. Las fórmulas ligeras pueden ayudar a mantener un acabado más natural y evitar que la textura destaque demasiado.
    Maquillaje
    En lugar de aplicar una capa gruesa para intentar cubrir toda la piel, usa poca para disfribuirla.|Canva
  3. Aplica el rubor hacia arriba: Uno de los trucos más importantes está en la dirección del maquillaje. Coloca el rubor en la parte alta de los pómulos y difumínalo hacia las sienes. Este movimiento ayuda a crear un efecto visual de elevación en el rostro.
  4. Contornea sin marcar demasiado: El contorno puede aportar profundidad debajo de los pómulos y en algunas zonas de la mandíbula, pero debe quedar perfectamente difuminado. Evita las líneas demasiado oscuras porque pueden endurecer las facciones en lugar de suavizarlas.
  5. Usa poco corrector y difumina hacia arriba: En sus tips de maquillaje, Beatriz Bena también muestra la importancia de no abusar del producto y trabajar estratégicamente las zonas que necesitan corrección. Su propuesta busca evitar que el maquillaje se acumule en los pliegues y recomienda trabajar el producto con cuidado para conseguir una apariencia más fresca.
  6. Ilumina los puntos altos del rostro: Para terminar, coloca un iluminador sutil en la parte alta de los pómulos y otros puntos estratégicos. La idea es atraer la luz hacia esas zonas sin cubrir todo el rostro de brillo. Así puedes conseguir un acabado luminoso y suavizar visualmente las facciones.
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