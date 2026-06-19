Cómo maquillar la frente para que se vea más pequeña y te luzcas más joven

Algunas mujeres no se encuentran conformes con la longitud de su frente por lo que buscan maneras diversas de poder ocultarlas. Ante esto es que experimentan con cortes de pelo, flequillos, pero en esta oportunidad te traemos un truco de maquillaje.

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Si buscas que tu frente se vea más pequeña y al mismo tiempo lucir un rostro más joven, la técnica es poder combinar la técnica del contorno (sombras) con la iluminación estratégica para elevar las facciones, evitando texturas pesadas que marquen las líneas de expresión.

¿Cómo lograr que la frente se vea más pequeña?

El truco del contorno para reducir la frente

La técnica principal es crear una sombra en la parte superior del rostro para recortar visualmente el espacio. Para ello tienes que:



Elige el producto: Usa un bronzer o contorno en crema o polvo que sea solo uno o dos tonos más oscuro que tu piel. Evita los tonos muy naranjas.

Aplicación en arco: en este caso tienes que aplica el producto justo donde nace el cabello, procura difuminar muy bien hacia las raíces. Hazlo en forma de arco, concentrando la mayor cantidad de color en la parte de arriba y bajando suavemente hacia las sienes.

Forma de "3": Si quieres un efecto de estiramiento (lifting), conecta el contorno de la frente con el hueso del pómulo, dibujando un "3" invisible a los lados de tu rostro.

Iluminación estratégica para rejuvenecer

Con el paso del tiempo el rostro va perdiendo volumen por lo que es importante colocar puntos correctos para desviar la atención de la frente y rejuvenecer las facciones.

Centro del rostro: Aplica un corrector un tono más claro que tu piel estrictamente en el centro de las cejas (el entrecejo) y bájalo por el puente de la nariz.

Evita el exceso: No lleves el iluminador hacia la mitad de la frente, ya que la luz expande las superficies y la haría lucir más grande.

Efecto mirada alta: debes colocar un toque de iluminador satinado debajo del arco de la ceja para levantar los párpados caídos y rejuvenece la mirada al instante.



El diseño de cejas (Tu mejor aliado)

Rellena hacia arriba: Peina y maquilla tus cejas ligeramente hacia arriba. Si tus cejas tienen un arco definido y están un poco más altas, reducen visualmente la distancia entre los ojos y el nacimiento del pelo.

Grosor natural: ten en cuenta que si usas las cejas muy delgadas vas a tener un efecto envejecedor y dejan más espacio libre en la frente. Apuesta por unas cejas más pobladas y de aspecto natural.

Usa un lápiz para definir la forma de la ceja.|(ESPECIAL/CANVA)

Texturas y acabado "Antiedad"

Por último, procura hacer lo siguiente: