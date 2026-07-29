Cómo maquillar el contorno del rostro para afinar las facciones después de los 50

El secreto para maquillar el contorno del rostro después de los 50 está en utilizar tonos suaves y difuminarlos correctamente para estilizar las facciones sin endurecer la expresión. Saber cómo maquillar con la técnica adecuada permite conseguir un rostro para maquillar mucho más armónico, luminoso y rejuvenecido, evitando el exceso de producto que puede marcar las líneas de expresión.

Los especialistas en maquillaje coinciden en que un contorno bien difuminado crea un efecto natural y ayuda a definir el rostro sin recargarlo. De acuerdo con un artículo publicado por ABC Sevilla, la mejor forma de afinar visualmente las facciones consiste en aplicar el contorno en zonas estratégicas y difuminarlo hasta integrarlo por completo con la piel, evitando líneas marcadas que puedan añadir años al maquillaje .

El paso a paso para maquillar el contorno del rostro y definir las facciones

El primer paso consiste en elegir un producto de contorno en crema o en polvo que sea uno o dos tonos más oscuro que tu piel. Los acabados ligeros se funden mejor con el maquillaje y ofrecen un resultado mucho más natural, especialmente en pieles maduras.

Los acabados ligeros se funden mejor con el maquillaje y ofrecen un resultado mucho más natural, especialmente en pieles maduras. Después, aplica el contorno debajo de los pómulos, comenzando desde la parte superior de la oreja y avanzando hacia el centro de la mejilla sin llegar a la comisura de los labios. Esta técnica ayuda a estilizar el rostro para maquillar sin crear un efecto artificial o demasiado marcado.

Comienza con las sombras de los pómulos.|(CANVA)

A continuación, añade una pequeña cantidad de producto en los laterales de la frente y debajo de la mandíbula . Estas zonas ayudan a definir las facciones, equilibrar la forma del rostro y conseguir un acabado elegante, natural y favorecedor para el maquillaje diario.

. Estas zonas ayudan a definir las facciones, equilibrar la forma del rostro y conseguir un acabado elegante, natural y favorecedor para el maquillaje diario. El siguiente paso es difuminar el contorno con una brocha de fibras suaves o una esponja húmeda mediante movimientos ascendentes. La clave está en que no se distingan las líneas del contorno, sino que el color se funda perfectamente con la base para lograr un efecto sutil, sofisticado y rejuvenecedor.

Según recomienda la creadora de contenido Norma Escandón en uno de sus videos de TikTok, elevar el difuminado hacia las sienes y mantener la mayor intensidad debajo del pómulo crea un efecto visual de rostro más estilizado. Esta técnica también evita que el maquillaje luzca pesado y favorece especialmente a las pieles maduras.

Cómo lucir más joven con el maquillaje

Para potenciar el efecto del contorno, aplica un iluminador sutil en la parte alta de los pómulos, el puente de la nariz y el arco de Cupido. La combinación de luces y sombras aporta dimensión, ilumina el rostro y suaviza visualmente las facciones sin necesidad de utilizar grandes cantidades de maquillaje, según Glamour.

Consejos de maquillaje de rostor.|(CANVA)

También conviene aplicar rubor en tonos melocotón o rosa suave y difuminarlo ligeramente hacia las sienes. Este sencillo truco crea un efecto lifting inmediato, aporta frescura y complementa el contorno para conseguir un acabado natural. Al dominar cómo maquillar el contorno del rostro, es posible definir las facciones, resaltar la belleza natural y lograr un maquillaje elegante y rejuvenecedor después de los 50.