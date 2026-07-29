Cómo maquillar las mejillas para conseguir un efecto lifting después de los 40

Con el paso de los años, la piel pierde firmeza de forma natural y los rasgos del rostro pueden comenzar a verse menos definidos. Sin embargo, el maquillaje sigue siendo uno de los mejores aliados para crear un efecto visual de mayor elevación sin necesidad de procedimientos estéticos. La clave no está en aplicar más producto, sino en colocarlo estratégicamente. Un rubor bien difuminado y un contorno correctamente ubicado pueden estilizar el rostro, realzar los pómulos y aportar al maquillaje un aspecto fresco y rejuvenecido en cuestión de minutos.

Cómo aplicar el maquillaje para levantar visualmente las mejillas

Estos sencillos pasos te ayudarán a conseguir un maquillaje con efecto lifting natural y favorecedor después de los 40



Prepara la piel. Comienza con una crema hidratante y, si lo deseas, un primer para que el maquillaje se difumine mejor y tenga un acabado más uniforme.

Comienza con una crema hidratante y, si lo deseas, un primer para que el maquillaje se difumine mejor y tenga un acabado más uniforme. Aplica el rubor en la parte alta del pómulo. En lugar de colocarlo sobre la "manzana" de la mejilla, lleva el producto un poco más arriba, cerca del hueso del pómulo. Esto crea un efecto visual de mayor elevación.

En lugar de colocarlo sobre la "manzana" de la mejilla, lleva el producto un poco más arriba, cerca del hueso del pómulo. Esto crea un efecto visual de mayor elevación. Difumina en dirección ascendente. Con una brocha o esponja, extiende el rubor en diagonal hacia las sienes con movimientos suaves. Evita difuminar hacia abajo para no acentuar la flacidez.



Con una brocha o esponja, extiende el rubor en diagonal hacia las sienes con movimientos suaves. Evita difuminar hacia abajo para no acentuar la flacidez. Usa el contorno con moderación. Coloca una pequeña cantidad justo debajo del pómulo y difumínala también hacia arriba. El objetivo es definir el rostro sin crear líneas marcadas.

Coloca una pequeña cantidad justo debajo del pómulo y difumínala también hacia arriba. El objetivo es definir el rostro sin crear líneas marcadas. Elige tonos favorecedores. Los rubores en tonos rosa malva, durazno, coral suave o rosa cálido aportan un aspecto saludable e iluminan el rostro. Si buscas un acabado más natural, opta por fórmulas en crema, ya que suelen integrarse mejor en pieles maduras.

Un consejo adicional es evitar sonreír al aplicar el rubor. Aunque esta técnica fue popular durante muchos años, al relajar el rostro el producto puede quedar demasiado bajo y crear el efecto contrario al deseado. Aplicarlo con el rostro relajado permite identificar mejor la zona alta del pómulo y conseguir un resultado más estilizado.