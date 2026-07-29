Qué dice la psicología de las personas que imaginan escenarios falsos antes de dormir

¿Alguna vez has imaginado una conversación que nunca ocurrió, un futuro ideal o una historia completamente inventada justo antes de dormir? Aunque muchas personas creen que imaginar escenarios falsos se trata de una costumbre extraña, en realidad es una experiencia bastante frecuente y, en la mayoría de los casos, forma parte del funcionamiento normal del cerebro. Los especialistas en psicología explican que estas escenas imaginarias pueden ayudar a procesar emociones, reducir la tensión acumulada durante el día e incluso facilitar la transición hacia el sueño. Sin embargo, de acuerdo con un artículo de Sleep Foundation, cuando estas fantasías se vuelven tan intensas que interfieren con el descanso o la vida cotidiana, podrían ser una señal de que conviene prestarles mayor atención.

¿Por qué imaginas escenarios falsos antes de dormir?

El cerebro permanece activo incluso cuando nos estamos preparando para dormir. De acuerdo con Cleveland Clinic, es durante ese momento puede recurrir a la imaginación de escenarios falsos como una forma de organizar pensamientos, regular emociones o simplemente desconectarse de las preocupaciones del día.



Ayuda a procesar las emociones. Antes de dormir, el cerebro suele repasar experiencias recientes, conversaciones o situaciones pendientes. Crear escenarios imaginarios puede ser una manera de explorar posibles desenlaces o dar un cierre emocional a aquello que quedó inconcluso.

Antes de dormir, el cerebro suele repasar experiencias recientes, conversaciones o situaciones pendientes. Crear escenarios imaginarios puede ser una manera de explorar posibles desenlaces o dar un cierre emocional a aquello que quedó inconcluso. Reduce el estrés y la ansiedad. Imaginar un lugar seguro, una conversación positiva o un desenlace favorable puede generar una sensación de calma que facilite la relajación. Algunas investigaciones relacionan este tipo de visualizaciones con estrategias naturales para disminuir la activación emocional antes de dormir.

Qué dice la psicología de las personas que imaginan escenarios falsos antes de dormir|Canva

Imaginar un lugar seguro, una conversación positiva o un desenlace favorable puede generar una sensación de calma que facilite la relajación. Algunas investigaciones relacionan este tipo de visualizaciones con estrategias naturales para disminuir la activación emocional antes de dormir. Favorece la conciliación del sueño. Concentrarse en una historia agradable o ficticia puede desviar la atención de pensamientos repetitivos o preocupaciones, lo que ayuda a algunas personas a relajarse y quedarse dormidas con mayor facilidad.

Concentrarse en una historia agradable o ficticia puede desviar la atención de pensamientos repetitivos o preocupaciones, lo que ayuda a algunas personas a relajarse y quedarse dormidas con mayor facilidad. Estimula la creatividad. La imaginación también permite combinar recuerdos, deseos y experiencias para construir nuevas historias. Este proceso forma parte de la actividad de la llamada red neuronal por defecto, un sistema cerebral que se activa cuando la mente divaga o reflexiona internamente.

¿Cuándo deja de ser un hábito normal imaginar escenarios falsos?

Aunque imaginar escenarios falsos antes de dormir suele ser inofensivo, de acuerdo con Frontiers in Psychology, existen casos en los que puede convertirse en un problema.

