Cómo maquillar los labios delgados en piel madura para que luzcan más voluminosos

Los labios delgados tienen su propio encanto, pero muchas personas buscan darles un poco más de volumen al maquillarse. La buena noticia es que no hace falta recurrir a procedimientos costosos para lograrlo. Con algunos trucos sencillos, desde elegir los colores adecuados hasta aplicar correctamente el delineador y el gloss, es posible crear un efecto visual que haga que los labios luzcan más llenos, definidos y favorecedores en cuestión de minutos.

Cómo maquillar los labios finos y lograr que se vean más voluminosos: paso a paso

1. Elige colores que aporten amplitud: Los tonos claros suelen ser los más favorecedores para los labios finos, ya que reflejan mejor la luz y ayudan a crear una apariencia más llena. Algunas de las mejores opciones son:



Rosa suave.

Coral.

Melocotón.

Rojo luminoso.

Nude con subtonos rosados.

Por el contrario, los colores demasiado oscuros pueden hacer que los labios parezcan más pequeños.

2. Hidrata antes de maquillarte: Unos labios suaves siempre lucen más bonitos. Antes de aplicar cualquier producto, utiliza un bálsamo o aceite labial para evitar la resequedad y conseguir una superficie uniforme. Además de mejorar el acabado del maquillaje, la hidratación aporta un aspecto más saludable y ligeramente más voluminoso.

Labios finos visiblemente más gruesos|Canva

3. Perfila ligeramente por fuera del contorno de tus labios: El delineador es uno de los mejores aliados para quienes tienen labios finos. La clave consiste en marcar el borde natural apenas unos milímetros por fuera, especialmente en el arco de Cupido y en la parte central del labio inferior.

Es importante no exagerar para que el resultado siga viéndose natural.

4. Añade brillo en el centro: Después de aplicar el labial, coloca un poco de gloss únicamente en la zona central de los labios. Este sencillo truco ayuda a reflejar la luz y crea una sensación inmediata de mayor volumen. Los acabados brillantes o satinados suelen funcionar mejor que los completamente mate cuando se busca este efecto.

Y como consejo extra para maquillar labios delgados

Al finalizar el día, retira siempre el maquillaje con productos suaves y vuelve a aplicar un bálsamo hidratante. Mantener los labios cuidados hará que cualquier maquillaje luzca mejor y ayudará a que se vean más saludables, indica Vogue. Con estos sencillos trucos podrás conseguir que los labios finos se vean más definidos, naturales y con una apariencia más voluminosa.