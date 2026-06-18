Cómo maquillar las ojeras profundas y oscuras con efecto corrector para que luzcan iluminadas: paso a paso

Si las ojeras hacen que tu rostro luzca agotado incluso después de una buena noche de descanso, no eres la única. Muchas personas notan que esta zona se ve más oscura o hundida por distintos motivos, como el estrés, la falta de sueño, ciertos hábitos diarios o simplemente por características heredadas. Sea cual sea la causa, es normal querer que la mirada se vea más fresca y luminosa.

Antes de recurrir al maquillaje, siempre es recomendable prestar atención a tu bienestar general y consultar a un profesional de la salud si notas cambios importantes en esta zona. Además, descansar adecuadamente, mantener una alimentación equilibrada y cuidar la piel alrededor de los ojos puede ayudar a mejorar su apariencia con el tiempo. De acuerdo con un artículo Maybelline, una vez que tienes una buena rutina de cuidado, el maquillaje puede convertirse en un gran aliado. Con algunos pasos sencillos y los productos adecuados, es posible suavizar la apariencia de las sombras y aportar más luz a la mirada. Lo mejor es que, con un poco de práctica, podrás incorporarlo fácilmente a tu rutina diaria y conseguir resultados naturales en apenas unos minutos.

Paso a paso para maquillar las ojeras profundas y oscuras para tener una mirada iluminada

Lograr una mirada más fresca no requiere una rutina complicada. Con estos sencillos pasos puedes mejorar notablemente la apariencia de esta zona:



Hidrata la piel. Comienza con el rostro limpio y aplica un producto hidratante en el contorno de los ojos. Esto ayudará a que el maquillaje se vea más uniforme y cómodo durante el día. Aplica una pequeña cantidad de producto. Menos es más. Coloca el corrector en puntos estratégicos, donde la sombra sea más evidente y evitando excederte para que el acabado no se vea pesado. Difumina suavemente. Con ayuda de una esponja, una brocha o las yemas de los dedos, integra el producto dando pequeños toques. Procura no arrastrarlo para mantener una cobertura uniforme.

difuminar el corrector en la ojera|Canva Refuerza solo donde sea necesario. Si aún notas algunas zonas oscuras, añade una cantidad mínima adicional únicamente en esos puntos específicos. Fija el resultado. Para que el maquillaje dure más tiempo, aplica una ligera capa de polvo suelto. Esto ayudará a mantener el acabado uniforme y evitará que el producto se acumule en las líneas de expresión.

¿Qué tono elegir para disimular las ojeras?

Uno de los errores más comunes al aplicar corrector es elegir un color que no ayude a neutralizar la tonalidad de la zona. Cuando esto ocurre, el resultado puede verse apagado o poco natural. Para conseguir un acabado más uniforme, es importante seleccionar el tono adecuado según el color predominante de las ojeras.

