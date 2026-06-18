7 peinados originales y fáciles para ver el partido de México vs Corea del Sur

El partido de México vs Corea del Sur tiene entusiasmado a todos los mexicanos que esperan el triunfo de la selección. Y al tratarse de una ocasión tan especial, no se puede dejar de lado la apariencia y qué mejor que lucirse con peinados fáciles de hacer y que son muy cómodos, para así poder gritar, aplaudir y festejar cada jugada sin ninguna preocupación.

Partido de México vs Corea del Sur hoy: los 7 peinados más fáciles y bonitos para disfrutar del juego

Trenzas tipo boxer con listones rojos. Cuando hablamos de estilo y comodidad, las trenzas boxer son ideales para despejar el rostro y se ven preciosas. Como su nombre lo dice, tienen como referencia al peinado que lucen las boxeadoras al momento de subir al ring y sujetan el pelo desde la raíz. Para que combine con tu playera, ponle unos listones de color rojo o verde. 7 opciones de peinados fáciles para disfrutar de los partidos de México en el Mundial 2026|Pinterest

Coleta alta con mechones trenzados. La clásica "cola de caballo" o ponytail siempre es una excelente alternativa para llevar sujetado el pelo y evitar que se enrede con el movimiento. Y si no quieres que quede muy aburrida, puedes trenzar los mechones y ponerle un moño rojo. 7 opciones de peinados fáciles para disfrutar de los partidos de México en el Mundial 2026|Pinterest

Media coleta con pelo lacio. Si quieres tener el rostro despejado para disfrutar del partido de México vs Corea hoy, pero no quieres llevar todo el pelo amarrado, entonces las medias coletas son la mejor opción para ti. Alacia la sección que quede suelta para que se vea más pulcro y agrega un detalle de color verde. 7 opciones de peinados fáciles para disfrutar de los partidos de México en el Mundial 2026|Pinterest

Chongo con efecto despeinado y moños tricolor. Para las que prefieren los chongos en todas sus versiones, está la opción de moños desarreglados, que son los que no quedan perfectamente alineados pero sí abarcan toda la melena. El toque mexicano está en los moños tricolor que evocan a la bandera nacional. 7 opciones de peinados fáciles para disfrutar de los partidos de México en el Mundial 2026|Pinterest

Coletas de burbujas con ligas de colores. Uno de los peinados fáciles que están arrasando en las tendencias de belleza este 2026, son las "bubblye ponytail" o coletas de burbujas. Este estilo conserva la estructura del peinado tradicional, pero agrega secciones separadas por ligas para un efecto "esponjado", que en esta ocasión se pinta de verde, blanco y rojo con ligas de colores. 7 opciones de peinados fáciles para disfrutar de los partidos de México en el Mundial 2026|Pinterest

Dos chonguitos altos. Para las que buscan un estilo juvenil y llamativo, hacerse dos chonguitos queda perfecto y le dan muchísima personalidad a cualquier look. Trata de hacerlos altos para que enmarquen tus facciones y queden fijos desde que empieza el juego hasta el festejo. 7 opciones de peinados fáciles para disfrutar de los partidos de México en el Mundial 2026|Pinterest