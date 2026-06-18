7 peinados originales y fáciles para ver el partido de México vs Corea del Sur
Si estás alistándote para apoyar a México vs Corea hoy, checa estos peinados que lucen lindos y son muy fáciles de hacer para irradiar estilo en todo momento.
El partido de México vs Corea del Sur tiene entusiasmado a todos los mexicanos que esperan el triunfo de la selección. Y al tratarse de una ocasión tan especial, no se puede dejar de lado la apariencia y qué mejor que lucirse con peinados fáciles de hacer y que son muy cómodos, para así poder gritar, aplaudir y festejar cada jugada sin ninguna preocupación.
Partido de México vs Corea del Sur hoy: los 7 peinados más fáciles y bonitos para disfrutar del juego
Trenzas tipo boxer con listones rojos. Cuando hablamos de estilo y comodidad, las trenzas boxer son ideales para despejar el rostro y se ven preciosas. Como su nombre lo dice, tienen como referencia al peinado que lucen las boxeadoras al momento de subir al ring y sujetan el pelo desde la raíz. Para que combine con tu playera, ponle unos listones de color rojo o verde.
Coleta alta con mechones trenzados. La clásica "cola de caballo" o ponytail siempre es una excelente alternativa para llevar sujetado el pelo y evitar que se enrede con el movimiento. Y si no quieres que quede muy aburrida, puedes trenzar los mechones y ponerle un moño rojo.
Media coleta con pelo lacio. Si quieres tener el rostro despejado para disfrutar del partido de México vs Corea hoy, pero no quieres llevar todo el pelo amarrado, entonces las medias coletas son la mejor opción para ti. Alacia la sección que quede suelta para que se vea más pulcro y agrega un detalle de color verde.
Chongo con efecto despeinado y moños tricolor. Para las que prefieren los chongos en todas sus versiones, está la opción de moños desarreglados, que son los que no quedan perfectamente alineados pero sí abarcan toda la melena. El toque mexicano está en los moños tricolor que evocan a la bandera nacional.
Coletas de burbujas con ligas de colores. Uno de los peinados fáciles que están arrasando en las tendencias de belleza este 2026, son las "bubblye ponytail" o coletas de burbujas. Este estilo conserva la estructura del peinado tradicional, pero agrega secciones separadas por ligas para un efecto "esponjado", que en esta ocasión se pinta de verde, blanco y rojo con ligas de colores.
Dos chonguitos altos. Para las que buscan un estilo juvenil y llamativo, hacerse dos chonguitos queda perfecto y le dan muchísima personalidad a cualquier look. Trata de hacerlos altos para que enmarquen tus facciones y queden fijos desde que empieza el juego hasta el festejo.
Suelto con paliacate de los colores patrios. El pelo suelto también es una gran inspiración para peinados fáciles que quedan perfectos para ir a un juego de futbol, solo hay que saber cómo llevarlo. En este caso, lo mejor es poner un paliacate que mantenga resguardada toda la melana, para que así puedas gritar, brincar y festejar sin que te estorbe.