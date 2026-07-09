Cómo maquillar los ojos caídos y pequeños con sombra nude mate para unificar la piel
Un simple cambio en la forma de difuminar las sombras puede hacer que tus ojos se vean más grandes, descansados y con un efecto lifting inmediato
Si tienes los ojos pequeños y ligeramente caídos, no necesitas recurrir a sombras oscuras o delineados muy marcados para conseguir una mirada más abierta. Las sombras nude mate son grandes aliadas porque ayudan a unificar el tono del párpado, disimular pequeñas venitas o rojeces y crear un efecto de mayor amplitud sin que el maquillaje se vea pesado.
De acuerdo con Vogue, la clave está en trabajar la profundidad en el lugar correcto y dirigir el difuminado hacia arriba para crear un efecto visual de "lifting" que levante la mirada de forma natural.
Paso a paso para lograr que los ojos caídos se vean más grandes y unificar la piel
Los colores beige, arena, topo, camel suave, marrón claro y vainilla son ideales para este tipo de maquillaje porque aportan profundidad sin endurecer las facciones. Además, el acabado mate ayuda a unificar visualmente la piel del párpado y ofrece un resultado elegante que funciona tanto para el día como para la noche.
Con esta técnica conseguirás una mirada más luminosa, equilibrada y naturalmente elevada, sin necesidad de utilizar colores intensos o maquillajes recargados.
- Unifica el color del párpado. Comienza aplicando una sombra nude mate clara desde la línea de las pestañas hasta el hueso de la ceja. Este primer paso crea un lienzo uniforme, corrige diferencias de tono y permite que el resto de las sombras se difuminen con mayor facilidad. Escoge un color similar al de tu piel o apenas un tono más claro para mantener un acabado natural.
- Crea una cuenca más alta. Uno de los mejores trucos para los ojos caídos es dibujar una cuenca ligeramente por encima de la natural.
Con el ojo abierto y mirando al frente, toma una sombra nude mate de tono medio, como un topo o un marrón claro y aplícala justo encima del pliegue natural. Difumina el color hacia la sien con movimientos suaves y ascendentes. Este efecto hace que el párpado móvil parezca más amplio y que la mirada luzca levantada.
- Ilumina estratégicamente el centro del ojo. Aplica una sombra nude muy clara o color vainilla en el centro del párpado móvil. Al reflejar la luz en esa zona, el ojo adquiere mayor dimensión y da la impresión de verse más grande y descansado, incluso si el maquillaje sigue siendo completamente mate.
- Haz un delineado sutil con efecto lifting. Olvídate de las líneas gruesas que reducen visualmente el tamaño del ojo.
Utiliza una sombra marrón mate aplicada con un pincel biselado o un lápiz café de acabado suave para marcar una línea muy fina al ras de las pestañas superiores.
Al llegar al extremo externo, eleva ligeramente el trazo en dirección al final de la ceja. Este pequeño detalle cambia por completo la forma de la mirada sin que el delineado robe protagonismo a las sombras nude.
- Potencia las pestañas. Riza bien las pestañas antes de aplicar el rímel. Después, coloca dos capas de máscara concentrándote principalmente en las pestañas centrales y externas. Esto ayuda a elevar ópticamente el ojo y completa el efecto de mirada más abierta.