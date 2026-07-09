Cómo maquillar los ojos caídos y pequeños con sombra nude mate para unificar la piel

Si tienes los ojos pequeños y ligeramente caídos, no necesitas recurrir a sombras oscuras o delineados muy marcados para conseguir una mirada más abierta. Las sombras nude mate son grandes aliadas porque ayudan a unificar el tono del párpado, disimular pequeñas venitas o rojeces y crear un efecto de mayor amplitud sin que el maquillaje se vea pesado.

De acuerdo con Vogue, la clave está en trabajar la profundidad en el lugar correcto y dirigir el difuminado hacia arriba para crear un efecto visual de "lifting" que levante la mirada de forma natural.

Paso a paso para lograr que los ojos caídos se vean más grandes y unificar la piel

Los colores beige, arena, topo, camel suave, marrón claro y vainilla son ideales para este tipo de maquillaje porque aportan profundidad sin endurecer las facciones. Además, el acabado mate ayuda a unificar visualmente la piel del párpado y ofrece un resultado elegante que funciona tanto para el día como para la noche.

Con esta técnica conseguirás una mirada más luminosa, equilibrada y naturalmente elevada, sin necesidad de utilizar colores intensos o maquillajes recargados.

