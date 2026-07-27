Cómo maquillar los ojos con efecto felino usando sombra y máscara: paso a paso

Un maquillaje de ojos bien realizado puede transformar por completo la expresión del rostro , ya que aporta profundidad, intensidad y convierte la mirada en el centro de atención. La clave para conseguir una mirada impactante de noche está en combinar correctamente las sombras, el delineado y la máscara de pestañas, logrando un acabado elegante, sofisticado y favorecedor.

Los expertos en maquillaje coinciden en que una mirada profunda no depende únicamente de utilizar sombras oscuras, sino de difuminar correctamente cada producto y crear dimensión. Antes de comenzar, es importante preparar el párpado con un primer o un poco de corrector para mejorar la duración del maquillaje y potenciar la intensidad de los colores . Así lo explica Maybelline en sus recomendaciones para maquillaje de ojos.

¿Cómo maquillar la mirada para que se vea impactante y profunda de noche?

El primer paso consiste en aplicar una sombra de transición en el pliegue del ojo utilizando un tono café claro o topo. Este color funciona como base para difuminar el resto de las sombras y crear un efecto degradado que aporte profundidad sin dejar líneas marcadas.

utilizando un tono café claro o topo. Este color funciona como base para difuminar el resto de las sombras y crear sin dejar líneas marcadas. Después, aplica una sombra más intensa en la esquina externa del párpado con tonos como café oscuro, ciruela, gris o negro. Difumina cuidadosamente hacia el centro del ojo para conseguir un acabado uniforme que haga que la mirada luzca más intensa y sofisticada.

Haz un maquillaje de ojos tipo cat eye.|(CANVA)

A continuación, coloca una sombra luminosa en el centro del párpado o en el lagrimal para crear un contraste que aporte dimensión. Los acabados satinados o con un ligero brillo ayudan a captar la luz, haciendo que los ojos se vean más grandes, expresivos y con mayor profundidad.

Para finalizar, aplica varias capas de máscara de pestañas desde la raíz hasta las puntas para conseguir mayor volumen y longitud. Si buscas un maquillaje de noche más llamativo, puedes complementar el look con pestañas postizas de acabado natural para potenciar aún más la intensidad de la mirada.

Un truco para conseguir una mirada profunda y un maquillaje de efecto profesional es delinear la línea superior de las pestañas con un lápiz o delineador negro, difuminándolo ligeramente para suavizar el acabado. Este paso aporta mayor densidad visual a las pestañas y resalta la forma natural de los ojos, según recomienda Glamour.