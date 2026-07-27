“Se cree perfeccionista pero nunca ha conseguido el pin del Chef": El duro comentario a Michelle en MasterChef 24/7

Las estaciones de MasterChef 24/7 volvieron a ponerse al rojo vivo durante una jornada de máxima exigencia. En esta ocasión, Michelle tuvo que plantar cara a uno de los momentos más determinantes en lo que va de la competencia, dentro de una dinámica que no dio tregua ni margen de error a los participantes: los Duelos Gastronómicos en donde se enfrentó a Lancer durante este domingo de eliminación.

La cocina más famosa de México se transformó en una arena de combate donde Lancer y Michelle se enfrentaron en esta batalla para ver quién lograría conquistar el paladar de los chefs y así, ganar la codiciada filipina blanca que acredita el ingreso al grupo de los 12 mejores cocineros.

Michelle es criticada por Rafa Ayala en MasterChef 24/7

Para subir la adrenalina del foro, la velada contó con la presencia especial de Rafa Ayala, reconocido narrador y comentarista de boxeo, quien fue el encargado de ponerle voz e intensidad a cada choque frente a las estufas. Fiel a su estilo picante y sin rodeos, Ayala renombró el enfrentamiento de Michelle como "La batalla del amor", inyectando sabor narrativo a la transmisión.

Sin embargo, el momento que encendió la conversación en redes sociales ocurrió cuando el comentarista lanzó una dura radiografía sobre el desempeño de la concursante. Ayala no se guardó nada al catalogar a Michelle como "la más tóxica del Mundo MasterChef 24/7", sin embargó aseguró que ha sido la misma cocinera la que se ha autodenominado de esa manera.

Por otro lado, el narrador enfatizó que, aunque Michelle presume ser una mujer sumamente perfeccionista en cada uno de sus platillos y detalles, esa rigidez metodológica no le ha rendido los frutos esperados en la competencia. Ayala subrayó con ironía que ese supuesto perfeccionismo ni siquiera le ha alcanzado para ganar un solo Pin del Chef en lo que va de la temporada. El ácido comentario dejó al descubierto la enorme presión sobre la cocinera, quien sigue luchando a contrarreloj para demostrar que su técnica vale más que las críticas.

Al final, fue Lancer el ganador de esta batalla y quien logró recibir la filipina blanca y subir al grupo de los Top 12, mientras que Michelle pasó directo al reto de eliminación.