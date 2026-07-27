Sobreviviente recibe una pieza de La Reliquia en Llamas hoy domingo 26 de julio 2026

Luego de una jornada intensa en Survivor México La Reliquia en Llamas, los sobrevivientes votaron este domingo 26 de julio para elegir el destino de uno de los participantes que iría a enfrentar el juego de extinción.

La votación estuvo entre Julio y Azalia, pero al estar en un empate, fue el destino quien decidió quién de los dos iba a enfrentar a Bobby Larios en el último reto. A quien le saliera el agua en la vasija se encontraría a salvo del juego de extinción. En cambio, quien eligiera la vasija con el líquido rojo, tendría el destino final. Azalia fue la que corrió con mala suerte esta noche.

Luego de enfrentarse con Bobby ante el complicado reto de los cubos, en donde ambos tuvieron que rearmar sus torres ya que se derrumbaron en varias ocasiones, pero finalmente fue Azalia la que consiguió el objetivo y logró permanecer en Survivor México La Reliquien en Llamas, por lo que fue todo para Bobby, quien apagó definitivamente el fuego de su antorcha.

Warrior le entrega una pieza de la Reliquia en Llamas a Azalia en Survivor México

Antes de que Bobby Larios apagara la llama de su antorcha, Warrior hizo una pausa para hacer un anuncio importante. Esta noche, le entregó una pieza de la Reliquia en Llamas a Azalia "La negra", además anunció que, de ahora en adelante, todo aquel que logre salvarse de los juegos de extinción recibirá una pieza de esa reliquia, y así podría llegar a armar toda la pieza.

El conductor le pidió a Azalia que por favor cuidara muy bien la pieza y pensará qué haría con ella, ya que será un elemento clave en esta competencia. “Cuídala muy bien”, le reiteró Warrior. Y recordó que aquel que le entregue la reliquia completa se ganará su lugar en el Top 5 de sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas.

