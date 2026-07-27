MasterChef 24/7 GRATIS y EN VIVO: ver en línea la transmisión del domingo de ELIMINACIÓN del 26 de julio por Azteca UNO de la edición 2026, a través de TV Azteca; resultado online, gratis y por internet

La competencia entra en una nueva etapa este domingo en MasterChef 24/7, donde los cocineros deberán enfrentar por primera vez intensos duelos frente a frente, una dinámica que elevará la presión y dejará mucho menos margen para el error. Cada platillo será determinante para mantenerse en la cocina más famosa de México, mientras los Chefs evaluarán técnica, sabor, creatividad y ejecución.

Durante la semana, el nivel de exigencia aumentó con retos de Beneficio y Castigo, ingredientes poco convencionales como avestruz y venado, la visita de invitados especiales y una inesperada situación con Ramahá, quien no pudo participar en una de las clases. Además, el Pin del Chef siguió siendo uno de los premios más codiciados, incrementando la estrategia entre los participantes.

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¿Cómo ver MasterChef 24/7 EN VIVO?

No te pierdas el Domingo de Eliminación de MasterChef 24/7, que se transmite este domingo a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. También puedes seguir la cobertura minuto a minuto, contenido exclusivo y las noticias más recientes del reality a través del sitio oficial de MasterChef 24/7.