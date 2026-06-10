El truco del “tightlining” para abrir la mirada después de los 30 y que se vea natural: paso a paso

La técnica del "Lightlining", conocida también como delineado invisible, consiste en definir sutilmente la base de las pestañas para crear la ilusión de mayor volumen y profundidad. El resultado es una mirada más intensa, despierta y favorecedora, pero con un acabado tan natural que nadie notará el truco detrás del efecto.

Esta técnica consiste en aplicar delineador justo en la base de las pestañas superiores, una zona estratégica que permite intensificar la mirada sin que el maquillaje resulte evidente. A diferencia de los delineados más marcados, esta técnica se integra de forma casi invisible, aportando profundidad y definición de una manera muy natural.

Su principal ventaja es que ayuda a rellenar visualmente los espacios entre las pestañas, haciendo que se vean más densas, oscuras y abundantes. Por eso se ha convertido en una de las técnicas favoritas de maquilladores y amantes de la belleza: favorece a todo tipo de ojos, realza la expresión del rostro y consigue un efecto sofisticado sin necesidad de recurrir a trazos llamativos.

El paso a paso para hacer el Tighlining desde casa

Si nunca has probado esta técnica porque te preocupa acercar el delineador al ojo, no te preocupes. Con un poco de práctica, el tightlining puede convertirse en uno de los pasos más sencillos y favorecedores de tu rutina de maquillaje.

Prepara la zona: Antes de empezar, asegúrate de que la línea de agua superior esté seca. Puedes pasar suavemente un hisopo limpio para retirar cualquier exceso de humedad y ayudar a que el producto se adhiera mejor. Descubre la raíz de las pestañas: Con las manos limpias, levanta ligeramente el párpado superior mientras diriges la mirada hacia abajo. Esto permitirá acceder con mayor facilidad a la zona donde se aplicará el delineador. Aplica el color con precisión: Realiza pequeños trazos entre las pestañas, depositando el pigmento directamente en la raíz. El objetivo no es crear una línea visible, sino rellenar los espacios para aportar mayor densidad y profundidad a la mirada. Refuerza el efecto si lo deseas: Si buscas un acabado más intenso, puedes repetir la aplicación o definir también la línea inferior, siempre manteniendo un resultado equilibrado y natural.

Mujer haciéndose delineado|Canva

Cómo adaptar el tighlining a la forma de tu ojo

Una de las grandes ventajas de esta técnica es que puede ajustarse a distintos tipos de ojos para resaltar sus características. Si quieres conocer cómo hacerlo en los tuyos, sigue estos consejos, según el tipo de ojo: