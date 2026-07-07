Carmen pone orden en MasterChef 24/7: ¡logra estos acuerdos para combatir la comida echada a perder!

Carmen convocó a una junta especial para combatir uno de los problemas más serios y recurrentes en MasterChef 24/7 : los platos y recipientes llenos de comida a medio comer que permanecen por DÍAS ENTEROS en mesas, cuartos e incluso el refrigerador, lo que ya comenzó a causar enfermedades entre los cocineros... ¿a qué acuerdos llegaron para impedir que los alimentos se pudran?

¿Quiénes son los culpables de los alimentos a medio comer que incomodan a los participantes de MasterChef 24/7?

Luego de la masterclass del Chef Diego Niño sobre wafles y cómo usar la freidora de aire a su favor para las competencias de MasterChef 24/7 , Carmen convocó a una junta para pedir la opinión de todos y llegar a acuerdos que permitan combatir el peor problema dentro del reality: el de los platos y recipientes con comida a medio terminar.

Carmen identificó como los culpables a todos aquellos cocineros que tienen dieta especial y reciben sus alimentos en el cuarto de servicio: no se terminan todo y, como cada quien debe hacerse responsable de su comida, la guardan en recipientes de plástico o la dejan en platos abandonados en cualquier lugar hasta que se pudre.

Este ya se convirtió en todo un problema: Carmen, por ejemplo, denunció que su cuarto ya huele muy mal por esta costumbre, mientras que Claudia contó que una vez limpiaron el refrigerador y sacaron decenas de recipientes, todos ellos con comida ya podrida; de igual modo, la cocinera se quejó de que esta práctica ya comenzó a ocasionarles problemas estomacales.

Carmen no quiso mostrarse como autoritaria y, por eso, pidió votos, la mayoría se impuso y llegaron a los siguientes acuerdos: traerse comida de la Cocina Oculta en papel aluminio en lugar de recipientes, si los que tienen dieta especial ya saben que no se la van a terminar pedir menos comida y, al final, esforzarse por compartir para que no queden residuos.

¿Crees que estas reglas sirvan para mejorar el ambiente y la limpieza en el universo MasterChef 24/7 ? ¡Los cocineros prometieron cumplir para no dejar residuos o comida abandonada en el refri, pero todo apunta a que el problema tardará mucho en solucionarse!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?